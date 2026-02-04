"Надругательство": Артема Пивоварова разнесли за выходку в оперном театре

Певец решил сделать свой фирменный трюк и вызвал волну хейта.

Артем Пивоваров скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров

Артем Пивоваров провел концерт в Одесском оперном театре

Чем он разозлил одесситов

Украинский певец Артем Пивоваров известен своей любовью к экстремальным трюкам во время концертов, но после выступления в Одесском оперном театре его жестко захейтили. Видео с выходкой, которая вызвала бурю негативных комментариев, выложили поклонники в TikTok.

На видео заметно, что Пивоваров вылез на балкон театрального зала. Подобными трюками певца уже никого не удивить — он часто делает это на своих концертах, чтобы быть ближе к поклонникам. Но в этот раз реакция в сети была противоположной. Артем прошелся в обуви по бархатной отделке балкона, после чего вернулся на сцену.

Артем Пивоваров - концерт в Одессе / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

Комментаторов в сети возмутило то, что Пивоваров не задумался о сохранности самого старого оперного театра Украины, на реставрацию и уход за залом которого требуются немалые средства. Некоторые пошли дальше и обвинили артиста в надругательстве и оскорблении культурного памятника.

"Надругательство над театром"

"Ужас, ногами по бархату... Люди, это оперный"

"Боже, сколько реставрировали Оперный, ну не для того, чтоб по обивке скакать"

"Прямо по сусальному золоту углом"

"Это же Оперный, а не клуб. Надо вести себя культурно, хоть ты и супер певец"

Сам Пивоваров пока не отреагировал на хейт в сети. За Артема в комментариях заступились поклонники — они утверждают, что посетители концерта были в восторге от программы и внимания певца, а значит, артиста не за что критиковать.

Кто такой Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

