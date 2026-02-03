Как приготовить суп без воды - уникальный рецепт

Рецепт очень наваристого супа с курицей.

https://glavred.info/recipes/kak-prigotovit-sup-bez-vody-unikalnyy-recept-10737677.html Ссылка скопирована

Наваристый суп - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам оригинальный рецепт супа, который варится без добавления жидкости. Блюдо получается очень насыщенным и питательным, а набор продуктов простой.

Кстати, такой суп можно подавать с рисом или же лапшой, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Наваристый суп – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Курица – 1,5-1,8 кг;

Лук – 1 шт.;

Капуста пекинская – 1 шт.;

Яблоко – 1 шт.;

Соль

Имбирь – 3-4 тонких слайса

Для соуса: лук зеленый, хлопья чили, масло растительное, чеснок и соевый соус

Все овощи и яблоко крупно нарежьте, выложите на дно лук, яблоко и капусту, сверху отправьте курицу и имбирь.

Солите этот суп в середине приготовления.

Ингредиенты накройте крышкой и тушите на медленном огне примерно 2 часа, добавьте соль и специи по вкусу.

Для соуса мелко нарежьте лук, натрите чеснок, добавьте чили и соевый соус. Залейте все горячим растительным маслом.

Подавайте суп с соусом, а также лапшой или рисом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить суп с курицей:

Вас может заинтересовать:

Первые блюда / инфографика: Главред

О персоне: valya__saenko valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред