Как приготовить суп без воды - уникальный рецепт

Предлагаем вам оригинальный рецепт супа, который варится без добавления жидкости. Блюдо получается очень насыщенным и питательным, а набор продуктов простой.
Кстати, такой суп можно подавать с рисом или же лапшой, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.
Наваристый суп – рецепт
Ингредиенты:
- Курица – 1,5-1,8 кг;
- Лук – 1 шт.;
- Капуста пекинская – 1 шт.;
- Яблоко – 1 шт.;
- Соль
- Имбирь – 3-4 тонких слайса
Для соуса: лук зеленый, хлопья чили, масло растительное, чеснок и соевый соус
Все овощи и яблоко крупно нарежьте, выложите на дно лук, яблоко и капусту, сверху отправьте курицу и имбирь.
Солите этот суп в середине приготовления.
Ингредиенты накройте крышкой и тушите на медленном огне примерно 2 часа, добавьте соль и специи по вкусу.
Для соуса мелко нарежьте лук, натрите чеснок, добавьте чили и соевый соус. Залейте все горячим растительным маслом.
Подавайте суп с соусом, а также лапшой или рисом.
Приятного аппетита!
