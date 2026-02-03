Укр
Читать на украинском
Как приготовить суп без воды - уникальный рецепт

Элина Чигис
3 февраля 2026, 15:30
Рецепт очень наваристого супа с курицей.
Время приготоления Время приготовления: 120 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Наваристый суп - рецепт
Наваристый суп - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам оригинальный рецепт супа, который варится без добавления жидкости. Блюдо получается очень насыщенным и питательным, а набор продуктов простой.

Кстати, такой суп можно подавать с рисом или же лапшой, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Наваристый суп – рецепт

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5-1,8 кг;
  • Лук – 1 шт.;
  • Капуста пекинская – 1 шт.;
  • Яблоко – 1 шт.;
  • Соль
  • Имбирь – 3-4 тонких слайса

Для соуса: лук зеленый, хлопья чили, масло растительное, чеснок и соевый соус

Все овощи и яблоко крупно нарежьте, выложите на дно лук, яблоко и капусту, сверху отправьте курицу и имбирь.

Солите этот суп в середине приготовления.

Ингредиенты накройте крышкой и тушите на медленном огне примерно 2 часа, добавьте соль и специи по вкусу.

Для соуса мелко нарежьте лук, натрите чеснок, добавьте чили и соевый соус. Залейте все горячим растительным маслом.

Подавайте суп с соусом, а также лапшой или рисом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить суп с курицей:

О персоне: valya__saenko

valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

