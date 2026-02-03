"Это шоу со сценарием": Цимбалюк выдал, что происходит за кадром "Холостяка"

Вы узнаете:
- Тарас Цимбалюк рассказал, как снимается шоу "Холостяк"
- Есть ли на "Холостяке" сценарий
Украинский актер Тарас Цимбалюк оказался в центре скандалов из-за своего участия в шоу "Холостяк 14". Главный герой проекта решил напоследок честно рассказать о закулисье шоу в Instagram.
Актер ответил на вопрос поклонника о том, почему Тарас относился несерьезно к своему участию в "Холостяке". Цимбалюк объяснил, что у него были совсем другие ожидания от проекта.
"Перед началом съемок у меня была более глобальная вера в этот проект, в полномасштабное единомыслие с продюсерами. После старта, после знакомства с форматом съемки ощущения ко всему изменились. Но все уже было на определенных рельсах", — признался Холостяк.
Цимбалюк признал, что шоу строилось вокруг продуманного сценария и драматургии, которой руководила команда проекта.
"Еще много замечательных людей, с которыми мы провели незабываемые мгновения. Но ключевое — это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, бесконечные сюрпризы утром и, к большому сожалению, свобода действий совсем не во всем", — подчеркнул Тарас.
Сам актер также выразил сожаление, что недостаточно изучил положение вещей на проекте до его старта, намекая, что был вынужден играть по его правилам.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известная украинская саблистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан выложила трогательное видео со своим женихом Луиджи Самеле, в котором сообщила, что ждет ребенка. Когда пара отошла от камеры, сразу стал заметен беременный животик Харлан.
Также украинская певица Monokate (настоящее имя — Екатерина Павленко) перед финалом Национального отбора на Евровидение 2026 решилась на эксперименты с внешностью. Артистка дебютировала с новым цветом волос - длинным блондом.
Вас может заинтересовать:
- "Я изящно": Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о рождении у него ребенка
- "Что он с нами делает": Галкин засветил мощный торс на новом фото
- "Готовим образ": Monokate стала блондинкой перед финалом Нацотбора
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред