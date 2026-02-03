"Это шоу со сценарием": Цимбалюк выдал, что происходит за кадром "Холостяка"

Актер решил раскрыть все тайны шоу "Холостяк".

Тарас Цимбалюк рассказал, как снимается шоу "Холостяк"

Есть ли на "Холостяке" сценарий

Украинский актер Тарас Цимбалюк оказался в центре скандалов из-за своего участия в шоу "Холостяк 14". Главный герой проекта решил напоследок честно рассказать о закулисье шоу в Instagram.

Актер ответил на вопрос поклонника о том, почему Тарас относился несерьезно к своему участию в "Холостяке". Цимбалюк объяснил, что у него были совсем другие ожидания от проекта.

"Перед началом съемок у меня была более глобальная вера в этот проект, в полномасштабное единомыслие с продюсерами. После старта, после знакомства с форматом съемки ощущения ко всему изменились. Но все уже было на определенных рельсах", — признался Холостяк.

Цимбалюк признал, что шоу строилось вокруг продуманного сценария и драматургии, которой руководила команда проекта.

"Еще много замечательных людей, с которыми мы провели незабываемые мгновения. Но ключевое — это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, бесконечные сюрпризы утром и, к большому сожалению, свобода действий совсем не во всем", — подчеркнул Тарас.

Сам актер также выразил сожаление, что недостаточно изучил положение вещей на проекте до его старта, намекая, что был вынужден играть по его правилам.

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

