"Это шоу со сценарием": Цимбалюк выдал, что происходит за кадром "Холостяка"

Кристина Трохимчук
3 февраля 2026, 15:27
Актер решил раскрыть все тайны шоу "Холостяк".
Тарас Цимбалюк - Холостяк 14
Тарас Цимбалюк - Холостяк 14 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

  • Тарас Цимбалюк рассказал, как снимается шоу "Холостяк"
  • Есть ли на "Холостяке" сценарий

Украинский актер Тарас Цимбалюк оказался в центре скандалов из-за своего участия в шоу "Холостяк 14". Главный герой проекта решил напоследок честно рассказать о закулисье шоу в Instagram.

Актер ответил на вопрос поклонника о том, почему Тарас относился несерьезно к своему участию в "Холостяке". Цимбалюк объяснил, что у него были совсем другие ожидания от проекта.

Тарас Цимбалюк - сценарий Холостяка
Тарас Цимбалюк - сценарий Холостяка / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Перед началом съемок у меня была более глобальная вера в этот проект, в полномасштабное единомыслие с продюсерами. После старта, после знакомства с форматом съемки ощущения ко всему изменились. Но все уже было на определенных рельсах", — признался Холостяк.

Цимбалюк признал, что шоу строилось вокруг продуманного сценария и драматургии, которой руководила команда проекта.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - личная жизнь / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Еще много замечательных людей, с которыми мы провели незабываемые мгновения. Но ключевое — это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, бесконечные сюрпризы утром и, к большому сожалению, свобода действий совсем не во всем", — подчеркнул Тарас.

Сам актер также выразил сожаление, что недостаточно изучил положение вещей на проекте до его старта, намекая, что был вынужден играть по его правилам.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что известная украинская саблистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан выложила трогательное видео со своим женихом Луиджи Самеле, в котором сообщила, что ждет ребенка. Когда пара отошла от камеры, сразу стал заметен беременный животик Харлан.

Также украинская певица Monokate (настоящее имя — Екатерина Павленко) перед финалом Национального отбора на Евровидение 2026 решилась на эксперименты с внешностью. Артистка дебютировала с новым цветом волос - длинным блондом.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

