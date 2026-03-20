Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных

Погода в Тернопольской области на выходных будет под влиянием антициклона. Температура днем не порадует высокими показателями. Также может выпасть небольшой дождь. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
"В субботу, с прохождением ночью малоактивного фронта, ожидается небольшой дождь. С поступлением в его тыл прохладного воздуха дневные максимумы высокими показателями не порадуют", — говорится в сообщении.
Синоптики добавили, что в воскресенье будет преобладать антициклональный характер погоды без существенных осадков, а максимальная температура воздуха днем составит около 12 градусов тепла.
Погода в Тернополе 21 марта
В субботу в Тернополе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов, днем прогнозируется +7…+12 градусов. В городе Тернополь ночью будет 0…+2 градуса, а днем температура поднимется до +9…+11 градусов.
Погода в Тернополе 22 марта
В воскресенье в Тернопольской области также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет в пределах от 0 до +5 градусов, днем ожидается +9…+14 градусов.
Как сообщал Главред, в ближайшие выходные, 21 и 22 марта, погода в Житомирской области практически повторит сценарий прошлой недели. Атмосферные условия останутся стабильными: ночные температуры будут колебаться около нулевой отметки, а днем воздух будет прогреваться до 14 градусов тепла.
В течение 21-23 марта в Ровенской области ожидается изменение погодных условий. Регион попадет под влияние холодного атмосферного фронта, который принесет небольшой дождь и мокрый снег.
В Днепре на выходных ожидается стабильная, хотя и преимущественно пасмурная погода. Суббота и воскресенье пройдут без существенных осадков, однако с заметными колебаниями температурного режима и атмосферного давления.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
