Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных

Максимальная температура воздуха днём составит всего +12 градусов.

Прогноз погоды в Тернопольской области на выходные

Какая будет погода в Тернополе на выходных

Когда может выпасть небольшой дождь

Погода в Тернопольской области на выходных будет под влиянием антициклона. Температура днем не порадует высокими показателями. Также может выпасть небольшой дождь. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

"В субботу, с прохождением ночью малоактивного фронта, ожидается небольшой дождь. С поступлением в его тыл прохладного воздуха дневные максимумы высокими показателями не порадуют", — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что в воскресенье будет преобладать антициклональный характер погоды без существенных осадков, а максимальная температура воздуха днем составит около 12 градусов тепла.

Погода в Тернополе 21 марта

В субботу в Тернополе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов, днем прогнозируется +7…+12 градусов. В городе Тернополь ночью будет 0…+2 градуса, а днем температура поднимется до +9…+11 градусов.

Погода в Тернополе 22 марта

В воскресенье в Тернопольской области также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от 0 до +5 градусов, днем ожидается +9…+14 градусов.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

