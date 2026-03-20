Мокрый снег с дождем накроет Ровенщину: синоптики предупреждают об опасности

В Ровенской области холодный фронт принесет осадки, после которых установится сухая и относительно теплая погода.

Прогноз погоды в Ровно и области на 21–23 марта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В течение 21-23 марта в Ровенской области ожидается изменение погодных условий. Сначала регион попадет под влияние холодного атмосферного фронта, который принесет небольшой дождь и мокрый снег.

А уже с 22 марта погоду будет определять антициклон — существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 21 марта

В субботу, 21 марта, ночью и утром местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможен гололед. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, а днем поднимется до +7…+12° днем. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Погода 22 марта

В воскресенье, 22 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночные температуры составят от -2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до 9-14 градусов тепла. Ветер восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление продолжит слабый рост.

Погода 23 марта

В понедельник, 23 марта, погода останется сухой и относительно теплой. Ночью ожидается от -4 до +1 градуса, а днем столбики термометров покажут +9…+14 градусов. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление будет постепенно снижаться.

Прогноз погоды в Ровенской области на выходные / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Как писал ранее Главред, в пятницу, 20 марта, в Северном полушарии наступает астрономическая весна - день весеннего равноденствия. В Украине он принесет более стабильную погоду, потепление и отсутствие сильных осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Напомним, 20 марта погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. В регионе ожидается преимущественно сухая погода, однако к вечеру синоптическая ситуация несколько изменится.

Кроме того, погода в Тернопольской области в пятницу, 20 марта, будет облачной. Существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

