Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

Кратко:
- В Днепре выходные будут преимущественно пасмурными
- Осадков не ожидается, температура +3…+11°C
- Ветер северо-западный, давление 749–752 мм рт. ст
На выходных в Днепре ожидается стабильная, хотя и преимущественно пасмурная погода. Согласно метеорологическому сервису Sinoptik, выходные пройдут без существенных осадков, однако с заметными колебаниями температурного режима и атмосферного давления.
Пятница: облачно и прохладно
В пятницу, 20 марта, небо над городом в основном будет покрыто облаками. Кратковременное прояснение возможно только утром, после чего облачность снова усилится.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +3°C утром до +10°C днем. Влажность останется высокой, достигая 95% в ночное время, что вместе с легким северо-западным ветром будет создавать ощущение прохлады.
Суббота: самый теплый день выходных
Суббота, 21 марта, обещает быть самым теплым днем выходных. Несмотря на то, что облака покроют небо с самого утра и продержатся до позднего вечера, дневная температура поднимется до +11°C.
Ночные показатели также несколько вырастут — до +7°C. Световой день продолжает увеличиваться: солнце взойдет в 05:41 и зайдет в 17:53. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно расти, достигнув 749 мм рт. ст. к вечеру.
Воскресенье: облачно с небольшим похолоданием
В воскресенье, 22 марта, тенденция к облачной погоде сохранится. Весь день в Днепре будет пасмурно, однако осадков не предвидится. Температурный фон немного снизится по сравнению с субботой: днем столбики термометров покажут до +9 °C, а утром возможно похолодание до +3 °C, что по ощущениям будет напоминать 0 °C.
Порывы северного ветра усилятся до 4,6 м/с днем. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 751–752 мм рт. ст.
В целом следующие три дня в Днепре будут характеризоваться спокойной мартовской погодой, которая располагает к прогулкам, несмотря на отсутствие яркого солнца. Вероятность осадков в течение всего периода остается минимальной и не превышает 4%.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, 20 марта погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. В регионе ожидается преимущественно сухая погода, однако к вечеру синоптическая ситуация несколько изменится.
Кроме того, погода в Тернопольской области в пятницу, 20 марта, будет облачной. Существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
В то же время в Ровенской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.
О ресурсе: Sinoptik
Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.
Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.
Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.
Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.
На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.
