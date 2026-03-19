Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

Руслан Иваненко
19 марта 2026, 21:01
На выходных в Днепре будет облачно и немного похолодает.
Суббота — самый тёплый день выходных, +11 °C днём / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

  • В Днепре выходные будут преимущественно пасмурными
  • Осадков не ожидается, температура +3…+11°C
  • Ветер северо-западный, давление 749–752 мм рт. ст

На выходных в Днепре ожидается стабильная, хотя и преимущественно пасмурная погода. Согласно метеорологическому сервису Sinoptik, выходные пройдут без существенных осадков, однако с заметными колебаниями температурного режима и атмосферного давления.

Пятница: облачно и прохладно

В пятницу, 20 марта, небо над городом в основном будет покрыто облаками. Кратковременное прояснение возможно только утром, после чего облачность снова усилится.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +3°C утром до +10°C днем. Влажность останется высокой, достигая 95% в ночное время, что вместе с легким северо-западным ветром будет создавать ощущение прохлады.

Погода в Днепре 20 марта / Фото: скриншот sinoptik

Суббота: самый теплый день выходных

Суббота, 21 марта, обещает быть самым теплым днем выходных. Несмотря на то, что облака покроют небо с самого утра и продержатся до позднего вечера, дневная температура поднимется до +11°C.

Ночные показатели также несколько вырастут — до +7°C. Световой день продолжает увеличиваться: солнце взойдет в 05:41 и зайдет в 17:53. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно расти, достигнув 749 мм рт. ст. к вечеру.

Погода в Днепре 21 марта / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье: облачно с небольшим похолоданием

В воскресенье, 22 марта, тенденция к облачной погоде сохранится. Весь день в Днепре будет пасмурно, однако осадков не предвидится. Температурный фон немного снизится по сравнению с субботой: днем столбики термометров покажут до +9 °C, а утром возможно похолодание до +3 °C, что по ощущениям будет напоминать 0 °C.

Порывы северного ветра усилятся до 4,6 м/с днем. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 751–752 мм рт. ст.

Погода в Днепре 22 марта / Фото: скриншот sinoptik

В целом следующие три дня в Днепре будут характеризоваться спокойной мартовской погодой, которая располагает к прогулкам, несмотря на отсутствие яркого солнца. Вероятность осадков в течение всего периода остается минимальной и не превышает 4%.

Как сообщал Главред, 20 марта погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. В регионе ожидается преимущественно сухая погода, однако к вечеру синоптическая ситуация несколько изменится.

Кроме того, погода в Тернопольской области в пятницу, 20 марта, будет облачной. Существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

В то же время в Ровенской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

21:40Война
"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

20:27Украина
Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

20:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Последние новости

22:18

Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

22:05

Украинская олимпийская чемпионка раскрыла пол первенца

22:02

Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

21:46

Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

21:40

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
21:31

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победаВидео

21:21

В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

21:10

Люди, рождённые в конкретные четыре месяца, обладают уникальной харизмой

21:01

Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

Реклама
20:40

"Я очень рада": известная певица сделала прогноз об окончании войны в Украине

20:35

Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

20:27

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

20:07

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

20:06

Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

19:44

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из УкраиныВидео

19:32

Враг изменил тактику: эксперт назвал два направления, на которых РФ концентрирует силы

19:25

Один гениальный трюк навсегда избавит раковину от грязи и засоров: в чем "фишка"

19:21

Была царицей семь дней: как галичанка покорила Москву и за что прокляла Романовых

19:18

От гуманитарного бремени к экономическому двигателю: новая роль внутренне перемещенных лиц в жизни общинмнение

19:10

Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговорымнение

Реклама
19:09

Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивитВидео

18:47

Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодовВидео

18:41

Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

18:32

Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

18:31

Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

18:30

Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

18:21

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

18:16

Вышло в свет переиздание книги "Магда" Сай-Боднара: в сети делятся впечатлениями

17:59

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

17:58

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

17:56

Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

17:48

Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

17:45

Главный секрет свежести: одни трюк с салфеткой спасёт продукты в холодильникеВидео

17:45

Чем пахнет Наталка Денисенко: духи для легкости и солнечного настроенияВидео

17:35

Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаковВидео

17:20

"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

17:19

Солнце и тепло на паузе: в Тернопольской области задержится облачная погода

17:11

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

16:48

Важно сделать весной: один ингредиент спасает от мух и личинок в мусореВидео

16:45

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцамВидео

Реклама
16:31

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:27

Мокрый снег с дождем налетит на Львовщину: когда погода резко изменится

16:10

Жизнь забурлит новыми красками: три знака зодиака окажутся на вершине счастья

16:09

"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

15:53

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

15:53

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценноеВидео

15:43

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

15:20

Зачем водители заворачивают ключи от машины в фольгу: объяснение удивит многих

15:11

"Никогда не мог ненавидеть": 100-летний голливудский актер назвал секрет долголетия

15:10

Секретный трюк садоводов перед посадкой заставляет цветы расти быстрее

