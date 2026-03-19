Мокрый снег с дождем налетит на Львовщину: когда погода резко изменится

Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.

Прогноз погоды на Львовщине на 20 марта

В пятницу, 20 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. В регионе ожидается преимущественно сухая погода, однако к вечеру синоптическая ситуация несколько изменится. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во Львовской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В течение дня существенных осадков не предвидится, только вечером возможен небольшой дождь и мокрый снег.

В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться слабый туман, а на отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер будет западного направления с переходом на северный, умеренный — со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью по области будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Днем весеннее солнце прогреет воздух до 7-12° тепла.

Погода в Украине 20 марта

Погода во Львове 20 марта

Во Львове пятница также пройдет с облачностью и прояснениями, однако с вечерними осадками в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы температура составит от 1° мороза до 1° тепла. Днем в городе сохранится умеренно теплая погода — столбики термометров поднимутся до 9-11° тепла.

Как сообщал Главред, 19 марта в Украине ожидается прохладная погода. Днем +4…+8°, на востоке и юго-востоке до +12°. Местами пройдут дожди, ночью возможен мокрый снег и туман. В ближайшие дни сохранится прохлада, но с 23 марта прогнозируют потепление.

Также 19 марта в Полтавской области сохранится облачная погода без существенных осадков, температура составит 4-9° тепла. 20 марта ночью ожидаются заморозки до 2° мороза, а днем воздух прогреется до 6-11° тепла.

Кроме того, 20 марта в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ночью температура составит -2…+3°, днем +8…+13°, в Ровно — до +12°.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

