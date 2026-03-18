Синоптик прогнозирует заметное похолодание на Житомирщине: как долго оно продлится

Атмосферные фронты будут находиться вдали от Житомирской области, поэтому в ближайшее время существенных изменений в погоде не предвидится.

Прогноз погоды в Житомире и области

Какая будет погода в Житомире до 20 марта

Прогноз погоды в Житомирской области до конца рабочей недели

В Житомирской области в ближайшие дни сохранится спокойная и сухая погода, однако постепенно будет холодать. Об этом в комментарии "Суспильному" сообщила начальница отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук, отметив, что атмосферные фронты сейчас проходят вдали от региона, поэтому существенных изменений в погодных процессах не ожидается.

По ее словам, область будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. В таких условиях небо будет преимущественно переменной облачностью, без осадков, а легкий северо-восточный ветер будет приносить ощущение дополнительной прохлады.

Атмосферное давление останется повышенным, что также будет способствовать стабильности погоды. Температура в течение недели будет медленно снижаться: если в начале дневные показатели достигали +9…+14°, то в дальнейшем они опустятся до +6…+11°. Ночные значения будут колебаться от 3° тепла до 2° мороза.

В Житомире 18 марта ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-восточный ветер будет достигать 5–10 метров в секунду. Ночью температура составит от +1 до -1°, днем — +6…+8°. По области погодная картина будет схожей: сухо, облачность переменная, ветер умеренный, а температурные показатели ночью будут колебаться от +2 до -3°, днем — от +5 до +10°.

19 марта синоптическая ситуация останется стабильной: осадков не прогнозируется, ветер сохранится северо-восточный, а температура ночью снова будет опускаться до -3°, тогда как днем подниматься до +6…+11°.

20 марта также пройдет без осадков. Ночные температуры будут колебаться в пределах от +4 до -1°, а дневные повысятся до +8…+13°.

В целом неделя обещает быть спокойной, прохладной и сухой — без резких перепадов и с постепенным понижением температуры, характерным для ранней весны.

Как писал Главред, 18 марта Житомирская область окажется под влиянием сухой и прохладной воздушной массы с северо-востока, что временно "заморозит" весеннее потепление.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

