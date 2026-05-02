Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Чем подкормить чеснок весной, чтобы выросли крупные и крепкие головки

Анна Ярославская
2 мая 2026, 13:56
Эксперты назвали лучшее удобрение для чеснока в мае. Важно успеть внести его до начала лета.
Чеснок
Как правильно удобрять чеснок весной: секрет большого урожая / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чем подкормить чеснок ранней весной, чтобы он не желтел
  • Какое самое важное удобрение для чеснока в мае
  • Почему важен правильный полив

Чеснок — овощ с неглубокой корневой системой, поэтому он очень восприимчив к дефициту воды и питательных веществ. Дело в том, что необходимые питательные вещества легко вымываются из верхнего слоя почвы и переносятся в более глубокие слои при регулярном поливе и дожде. Кроме того, вода из верхнего слоя почвы испаряется гораздо быстрее. Поэтому ключевым элементом ухода за чесноком является правильная подкормка.

Главред разобрался, чем удобрять чеснок, чтобы он был крупный.

видео дня

Чем подкормить чеснок весной

Весной азот является ключевым питательным веществом, влияющим на развитие зеленой массы – листьев. Чем больше листьев у чеснока, тем лучше и эффективнее он будет доставлять питательные вещества к луковицам в дальнейшем, пишет Deccoria.

Однако есть один нюанс при подкормке чеснока азотом. Нельзя давать ему азот слишком долго, потому что вместо развития головок он начнет отращивать больше листьев.

Подкормку чеснока азотом следует проводить после появления всходов. Недостаток азота в это время может привести к пожелтению листьев.

Ранневесенний чеснок также может испытывать трудности с усвоением азота из почвы из-за более низкой температуры грунта.

Подкормку азотом следует прекратить до начала июня. В это время растение готовится к формированию головок и нуждается в совершенно другом режиме внесения удобрений. Ключевыми питательными веществами становятся фосфор, калий и сера.

Пожелтела листва чеснока или лука: что делать
Пожелтела листва чеснока или лука: что делать / Инфографика: Главред

Уход за чесноком в мае - как обеспечить рост крупных головок

Подкормка чеснока азотом очень важна в мае. Можно использовать минеральные удобрения, навоз и птичий помет. С последним стоит проявить осторожность, поскольку он может обжечь растения.

Весной чеснок можно также подкармливать удобрением из крапивы. Это естественный и эффективный способ стимулировать рост листьев. Он также обеспечивает растение другими важными питательными веществами, такими как калий и железо.

В мае садоводы рекомендуют применять противогрибковые и отпугивающие вредителей средства. Молодые листья чеснока станут для них лакомым кусочком.

Рядом с чесноком стоит посадить бархатцы, которые эффективно отпугивают луковую моль.

Многие садоводы весной подкармливают чеснок раствором аммиака, который является быстрым источником легкоусваиваемого азота, а его резкий запах отпугивает вредителей. Они также посыпают грядки табачной пылью, пеплом или горчичным порошком для борьбы с вредителями.

Дрожжевое удобрение питает почвенные микроорганизмы и способствует развитию сильной корневой системы. Однако важно помнить, что это удобрение поглощает значительное количество калия и кальция, поэтому после его внесения рекомендуется посыпать почву древесной золой.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Как правильно поливать чеснок

Правильный полив необходим для правильного развития чеснока и формирования здоровых головок.

Достаточно влажная почва позволяет растению более эффективно усваивать питательные вещества, поэтому крайне важно поливать растение перед каждой подкормкой.

Важно! Внесение удобрений в сухую почву может быть вредным и неэффективным.

Правильная влажность почвы особенно важна в период интенсивного роста листьев. В это время почва должна быть постоянно влажной на глубину 15-20 сантиметров.

Также стоит мульчировать почву компостом или соломой, что предотвращает быстрое и чрезмерное испарение влаги из почвы.

Как писал Главред, первую подкормку чеснока лучше всего проводить, когда на растении появляется два-три настоящих листа — это сигнал об активизации ростовых процессов и готовности к усвоению удобрений. Основой метода является сочетание аммиачной селитры и сульфата магния. Детальнее читайте в материале: Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки.

Смотрите видео - Как подкормить озимый чеснок весной:

О ресурсе: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород удобрения чеснок
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
14:54Война
14:38Фронт
13:53Фронт
Популярное

Ещё
Последние новости

15:24

15:14

15:10

14:56

14:55

14:54

14:38

14:09

13:56

13:53

13:53

13:47

13:26

12:58

12:45

12:43

12:41

12:35

12:29

12:06

11:46

11:35

11:35

11:25

11:15

10:23

10:23

09:39

09:36

09:15

08:53

08:22

07:02

05:59

05:31

05:05

04:30

04:00

03:38

03:20

02:30

01:39

00:51

00:01

01 мая, пятница
23:55

22:51

22:47

22:43

22:43

22:32

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять