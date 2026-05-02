Чем подкормить чеснок весной, чтобы выросли крупные и крепкие головки

Эксперты назвали лучшее удобрение для чеснока в мае. Важно успеть внести его до начала лета.

Как правильно удобрять чеснок весной: секрет большого урожая

Вы узнаете:

Чем подкормить чеснок ранней весной, чтобы он не желтел

Какое самое важное удобрение для чеснока в мае

Почему важен правильный полив

Чеснок — овощ с неглубокой корневой системой, поэтому он очень восприимчив к дефициту воды и питательных веществ. Дело в том, что необходимые питательные вещества легко вымываются из верхнего слоя почвы и переносятся в более глубокие слои при регулярном поливе и дожде. Кроме того, вода из верхнего слоя почвы испаряется гораздо быстрее. Поэтому ключевым элементом ухода за чесноком является правильная подкормка.

Главред разобрался, чем удобрять чеснок, чтобы он был крупный.

Чем подкормить чеснок весной

Весной азот является ключевым питательным веществом, влияющим на развитие зеленой массы – листьев. Чем больше листьев у чеснока, тем лучше и эффективнее он будет доставлять питательные вещества к луковицам в дальнейшем, пишет Deccoria.

Однако есть один нюанс при подкормке чеснока азотом. Нельзя давать ему азот слишком долго, потому что вместо развития головок он начнет отращивать больше листьев.

Подкормку чеснока азотом следует проводить после появления всходов. Недостаток азота в это время может привести к пожелтению листьев.

Ранневесенний чеснок также может испытывать трудности с усвоением азота из почвы из-за более низкой температуры грунта.

Подкормку азотом следует прекратить до начала июня. В это время растение готовится к формированию головок и нуждается в совершенно другом режиме внесения удобрений. Ключевыми питательными веществами становятся фосфор, калий и сера.

Пожелтела листва чеснока или лука: что делать / Инфографика: Главред

Уход за чесноком в мае - как обеспечить рост крупных головок

Подкормка чеснока азотом очень важна в мае. Можно использовать минеральные удобрения, навоз и птичий помет. С последним стоит проявить осторожность, поскольку он может обжечь растения.

Весной чеснок можно также подкармливать удобрением из крапивы. Это естественный и эффективный способ стимулировать рост листьев. Он также обеспечивает растение другими важными питательными веществами, такими как калий и железо.

В мае садоводы рекомендуют применять противогрибковые и отпугивающие вредителей средства. Молодые листья чеснока станут для них лакомым кусочком.

Рядом с чесноком стоит посадить бархатцы, которые эффективно отпугивают луковую моль.

Многие садоводы весной подкармливают чеснок раствором аммиака, который является быстрым источником легкоусваиваемого азота, а его резкий запах отпугивает вредителей. Они также посыпают грядки табачной пылью, пеплом или горчичным порошком для борьбы с вредителями.

Дрожжевое удобрение питает почвенные микроорганизмы и способствует развитию сильной корневой системы. Однако важно помнить, что это удобрение поглощает значительное количество калия и кальция, поэтому после его внесения рекомендуется посыпать почву древесной золой.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Как правильно поливать чеснок

Правильный полив необходим для правильного развития чеснока и формирования здоровых головок.

Достаточно влажная почва позволяет растению более эффективно усваивать питательные вещества, поэтому крайне важно поливать растение перед каждой подкормкой.

Важно! Внесение удобрений в сухую почву может быть вредным и неэффективным.

Правильная влажность почвы особенно важна в период интенсивного роста листьев. В это время почва должна быть постоянно влажной на глубину 15-20 сантиметров.

Также стоит мульчировать почву компостом или соломой, что предотвращает быстрое и чрезмерное испарение влаги из почвы.

Как писал Главред, первую подкормку чеснока лучше всего проводить, когда на растении появляется два-три настоящих листа — это сигнал об активизации ростовых процессов и готовности к усвоению удобрений. Основой метода является сочетание аммиачной селитры и сульфата магния. Детальнее читайте в материале: Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки.

О ресурсе: Deccoria Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров. Входит в медиагруппу Interia — одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию. Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

