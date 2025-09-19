Что положить в лунки к озимому чесноку: селекционер раскрыл секрет

Чтобы чеснок рос крепким, важно соблюдать севооборот.

https://glavred.info/sad-ogorod/chto-polozhit-v-lunki-k-ozimomu-chesnoku-selekcioner-raskryl-sekret-10699703.html Ссылка скопирована

Что положить в лунки к озимому чесноку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Лучшее удобрение для чеснока

Когда начинать готовить почву

Чтобы озимый чеснок порадовал щедрым урожаем, важно правильно подготовить почву и знать, что класть в лунки при посадке чеснока осенью.

Подготовка почвы для чеснока

Лучшее время для подготовки грядки — сразу после дождя, когда земля рыхлая. Чеснок любит плодородную и легкую почву, говорит селекционер Николай Завальный. При перекопке стоит добавить немного древесной золы: она улучшает структуру земли и делает ее более водопроницаемой.

видео дня

Что положить в лунки к чесноку

При посадке борозды нужно посыпать песком. Это обеспечит воздухо- и влагопроницаемость почвы, ведь на тяжелых грунтах головки чеснока плохо разрастаются и чаще болеют. Оптимальное расстояние между зубцами — 7–10 см, тогда чеснок вырастет крупным и здоровым.

Междурядья стоит посыпать перегноем, но не сами лунки. Избыток питательных веществ может привести к болезням и развитию грибков, которые способны уничтожить урожай.

Севооборот для озимого чеснока

Чтобы чеснок рос крепким, важно соблюдать севооборот. Лучшие предшественники для посадки — горчица, капуста, кабачки, огурцы и многолетние травы. Такая схема защищает чеснок от болезней и помогает ему лучше вызревать.

Таким образом, если вы хотите получить крупные и здоровые головки, запомните главное: в лунки для озимого чеснока кладут песок и немного золы, а перегной — только в междурядья.

Смотрите видео о том, чем удобрить чеснок при посадке:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред