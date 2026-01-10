Укр
Десятки дронов и ракет: экс-сотрудник СБУ о целях и сроках новых ударов РФ

Алексей Тесля
10 января 2026, 22:40
РФ пытается за одну ночь уничтожить максимальное количество объектов, говорит Иван Ступак.
обстрел, Мусиенко
РФ планирует массированные обстрелы Украины / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Главное из заявлений Ступака:

  • РФ рассчитывает выбивать украинскую энергетическую инфраструктуру
  • Спрогнозированы вероятные сроки массированных обстрелов Украины

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал вопрос о том, что окно возможностей для завершения войны может открыться в феврале 2026 года.

"Я бы сказал, что после марта 2026-го. До конца марта РФ рассчитывает выбивать нашу инфраструктуру. Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что ранее россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.

"Потому на одну какую-то теплоцентраль за раз могут прилететь 40 беспилотников и десяток ракет. Не один-два беспилотника, а массированный и жесткий удар, когда по объекту словно проходятся утюгом", - указал он.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

При этом собеседник также спрогнозировал вероятные сроки массированных обстрелов Украины.

"Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - добавил Ступак.

Эксперт предупредил об угрозе новых ударов РФ

Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко сообщил, что враг продолжает накапливать ракеты и беспилотники. Он отметил, что это может свидетельствовать о намерениях в ближайшее время провести новые массированные удары.

Удары РФ по Украине: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области. РФ нанесла удар по двум гражданским судам, одно из которых направлялось в порт Черноморск, другое - в Одессу.

Напомним, что поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры. Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником".

Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 января армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

