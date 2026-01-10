Десятки дронов и ракет: экс-сотрудник СБУ о целях и сроках новых ударов РФ

Главное из заявлений Ступака:
- РФ рассчитывает выбивать украинскую энергетическую инфраструктуру
- Спрогнозированы вероятные сроки массированных обстрелов Украины
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал вопрос о том, что окно возможностей для завершения войны может открыться в феврале 2026 года.
"Я бы сказал, что после марта 2026-го. До конца марта РФ рассчитывает выбивать нашу инфраструктуру. Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт говорит, что ранее россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.
"Потому на одну какую-то теплоцентраль за раз могут прилететь 40 беспилотников и десяток ракет. Не один-два беспилотника, а массированный и жесткий удар, когда по объекту словно проходятся утюгом", - указал он.
При этом собеседник также спрогнозировал вероятные сроки массированных обстрелов Украины.
"Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - добавил Ступак.
Эксперт предупредил об угрозе новых ударов РФ
Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко сообщил, что враг продолжает накапливать ракеты и беспилотники. Он отметил, что это может свидетельствовать о намерениях в ближайшее время провести новые массированные удары.
Удары РФ по Украине: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области. РФ нанесла удар по двум гражданским судам, одно из которых направлялось в порт Черноморск, другое - в Одессу.
Напомним, что поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры. Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником".
Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 января армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах.
Другие новости:
- Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка
- Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ
- Жителей Киева призывают выезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред