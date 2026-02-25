Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

Речь идет о сиквеле картины "Схватка" режиссера Майкла Манна.

Старт съемок запланирован на август в Чикаго

Лента будет основана на романе Манна "Heat 2", опубликованном в 2022 году

Британский актер Кристиан Бэйл подтвердил свое участие в фильме "Схватка 2" - продолжении легендарного триллера 1995 года. К проекту также присоединился Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о сиквеле картины "Схватка" режиссера Майкла Манна. Старт съемок запланирован на август в Чикаго. Кроме того, работа над фильмом пройдет в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сингапуре и Парагвае.

Лента будет основана на романе Манна "Heat 2", опубликованном в 2022 году. Книга одновременно расширяет события оригинальной истории и возвращается к прошлому героев, сочетая элементы приквела и продолжения.

Информация об участии Бэйла появилась после продолжительных слухов, однако детали его роли, как и персонажа ДиКаприо, пока держатся в секрете.

Сам Майкл Манн ранее отмечал, что в новом фильме могут быть использованы технологии искусственного интеллекта для "омоложения" героев, чтобы показать более ранние этапы жизни персонажей, которых в первой части сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

Проект уже называют одним из самых ожидаемых продолжений культовых фильмов 90-х.

