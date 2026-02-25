Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

Кратко:
- Старт съемок запланирован на август в Чикаго
- Лента будет основана на романе Манна "Heat 2", опубликованном в 2022 году
Британский актер Кристиан Бэйл подтвердил свое участие в фильме "Схватка 2" - продолжении легендарного триллера 1995 года. К проекту также присоединился Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает The Independent.
Речь идет о сиквеле картины "Схватка" режиссера Майкла Манна. Старт съемок запланирован на август в Чикаго. Кроме того, работа над фильмом пройдет в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сингапуре и Парагвае.
Лента будет основана на романе Манна "Heat 2", опубликованном в 2022 году. Книга одновременно расширяет события оригинальной истории и возвращается к прошлому героев, сочетая элементы приквела и продолжения.
Информация об участии Бэйла появилась после продолжительных слухов, однако детали его роли, как и персонажа ДиКаприо, пока держатся в секрете.
Сам Майкл Манн ранее отмечал, что в новом фильме могут быть использованы технологии искусственного интеллекта для "омоложения" героев, чтобы показать более ранние этапы жизни персонажей, которых в первой части сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.
Проект уже называют одним из самых ожидаемых продолжений культовых фильмов 90-х.
Леонардо Ди Каприо
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".
