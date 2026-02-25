Укр
Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

Виталий Кирсанов
25 февраля 2026, 14:31
Речь идет о сиквеле картины "Схватка" режиссера Майкла Манна.
Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в одном фильме
Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в одном фильме / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Старт съемок запланирован на август в Чикаго
  • Лента будет основана на романе Манна "Heat 2", опубликованном в 2022 году

Британский актер Кристиан Бэйл подтвердил свое участие в фильме "Схватка 2" - продолжении легендарного триллера 1995 года. К проекту также присоединился Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о сиквеле картины "Схватка" режиссера Майкла Манна. Старт съемок запланирован на август в Чикаго. Кроме того, работа над фильмом пройдет в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сингапуре и Парагвае.

видео дня

Лента будет основана на романе Манна "Heat 2", опубликованном в 2022 году. Книга одновременно расширяет события оригинальной истории и возвращается к прошлому героев, сочетая элементы приквела и продолжения.

Информация об участии Бэйла появилась после продолжительных слухов, однако детали его роли, как и персонажа ДиКаприо, пока держатся в секрете.

Сам Майкл Манн ранее отмечал, что в новом фильме могут быть использованы технологии искусственного интеллекта для "омоложения" героев, чтобы показать более ранние этапы жизни персонажей, которых в первой части сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

Проект уже называют одним из самых ожидаемых продолжений культовых фильмов 90-х.

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

Леонардо Ди Каприо

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

