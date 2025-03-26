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Подруга плейбоя Ди Каприо призналась, что ее раздражает в романе с Лео

Анна Подгорная
26 марта 2025, 02:26
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Виттория Черетти впервые публично прокомментировала отношения с Леонардо Ди Каприо.
Виттория Черетти, Леонардо Ди Каприо
Виттория Черетти прокомментировала роман с Леонардо Ди Каприо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vittoria, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Черетти подтвердила, что у нее роман с Ди Каприо
  • Модель рассказала, что ее расстраивает в этих отношениях

Что объединяет Хелену Кристенсен, Камилу Морроне, Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли? Все они когда-то были возлюбленными Леонардо Ди Каприо - большого ценителя моделей. В свои 50 актер холост (и ни разу не расставался с этим статусом), хотя, по слухам, это может скоро измениться.

И связывают эти слухи с романом Ди Каприо с 26-летней итальянской топ-моделью Витторией Черетти. По словам манекенщицы, она познакомилась с голливудским плейбоем в мае 2023 года в Милане, хотя слухи про их отношения просочились в прессу лишь через четыре месяца после этого.

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Лео свои любовные победы не комментирует, да и Виттория была весьма сдержанной за почти два года отношений с актером. Официально она подтвердила роман на днях - в интервью для французского издания Vogue.

Черетти призналась, что недовольна тем, что ее достижения, как успешной топ-модели, нивелировались с тех пор, как она начала встречаться с Ди Каприо, ведь теперь она - не манекенщица, а "подруга Леонардо Ди Каприо".

"Как только вы вступаете в отношения с кем-то, у кого больше поклонников, чем у вас, вы становитесь " чьей-то девушкой". И это может быть крайне раздражающим. Внезапно люди начинают говорить о вас как о девушке такого-то и такого-то, которая была бывшей такого-то и такого-то. Так что неприятно думать, что вы не можете любить того, кого хотите, из-за ярлыков, которые люди стремятся на вас навесить", - размышляет Виттория.

Однако стоит отметить, что это раздражение итальянской красотки направлено скорее на социум, который живо интересуется их романом, чем на самого Леонардо Ди Каприо. К нему у Виттории искренние чувства, и даже его репутация ловеласа не заставляет ее сомневаться во взаимности бойфренда.

"Если вы знаете, что любите друг друга, то нет причин для беспокойства. Потому что любовь защищает и придает уверенности", - убеждена Черетти.

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Леонардо Ди Каприо

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

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