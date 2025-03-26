Подруга плейбоя Ди Каприо призналась, что ее раздражает в романе с Лео

Кратко:
- Черетти подтвердила, что у нее роман с Ди Каприо
- Модель рассказала, что ее расстраивает в этих отношениях
Что объединяет Хелену Кристенсен, Камилу Морроне, Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли? Все они когда-то были возлюбленными Леонардо Ди Каприо - большого ценителя моделей. В свои 50 актер холост (и ни разу не расставался с этим статусом), хотя, по слухам, это может скоро измениться.
И связывают эти слухи с романом Ди Каприо с 26-летней итальянской топ-моделью Витторией Черетти. По словам манекенщицы, она познакомилась с голливудским плейбоем в мае 2023 года в Милане, хотя слухи про их отношения просочились в прессу лишь через четыре месяца после этого.
Лео свои любовные победы не комментирует, да и Виттория была весьма сдержанной за почти два года отношений с актером. Официально она подтвердила роман на днях - в интервью для французского издания Vogue.
Черетти призналась, что недовольна тем, что ее достижения, как успешной топ-модели, нивелировались с тех пор, как она начала встречаться с Ди Каприо, ведь теперь она - не манекенщица, а "подруга Леонардо Ди Каприо".
"Как только вы вступаете в отношения с кем-то, у кого больше поклонников, чем у вас, вы становитесь " чьей-то девушкой". И это может быть крайне раздражающим. Внезапно люди начинают говорить о вас как о девушке такого-то и такого-то, которая была бывшей такого-то и такого-то. Так что неприятно думать, что вы не можете любить того, кого хотите, из-за ярлыков, которые люди стремятся на вас навесить", - размышляет Виттория.
Vittoria Ceretti gives rare glimpse inside Leonardo DiCaprio relationship — and why she hates being called his girlfriend https://t.co/7amJ1DMq4opic.twitter.com/a5gH3W7nGS— Page Six (@PageSix) March 24, 2025
Однако стоит отметить, что это раздражение итальянской красотки направлено скорее на социум, который живо интересуется их романом, чем на самого Леонардо Ди Каприо. К нему у Виттории искренние чувства, и даже его репутация ловеласа не заставляет ее сомневаться во взаимности бойфренда.
"Если вы знаете, что любите друг друга, то нет причин для беспокойства. Потому что любовь защищает и придает уверенности", - убеждена Черетти.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что звезда "Голодных игр", актриса Дженнифер Лоуренс, стала мамой. Это второй ребенок в ее браке с директором художественной галереи Куком Марони.
Также Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежую фотографию тяжелобольного актера в день его 70-летия. Она трогательно поздравила Крепкого орешка с юбилеем.
Читайте также:
- Криштиану Роналду впервые признался, почему затягивает со свадьбой с невестой
- Звезда "Бухты Доусона" рассказал про свою онкологию: "Вижу финишную черту"
- "Друзья" или больше: Энистон поймали на "свидании" со звездой "Одних из нас"
Леонардо Ди Каприо
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред