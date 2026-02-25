США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

Вашингтон призвал украинскую сторону избегать действий, которые могут нанести ущерб экономическим интересам США.

В конце ноября 2025 года украинские дроны атаковали порт Новороссийска

Демарш произошёл на фоне четвёртой годовщины вторжения РФ

Администрация Дональда Трампа объявила Украине демарш из-за ударов по российскому черноморскому порту в Новороссийске. Они якобы нарушают американские экономические интересы. Об этом во время брифинга сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает CNN.

По её словам, в Государственном департаменте США указали, что удары по Новороссийску, нанесённые в конце 2025 года, затронули американские инвестиционные интересы, связанные с поставками нефти через Казахстан.

Стефанишина отметила, что Вашингтон призвал украинскую сторону избегать действий, которые могут нанести ущерб экономическим интересам США. При этом, по её уточнению, речь не шла о полном запрете атак на российские военные или энергетические объекты.

"Мы приняли этот сигнал к сведению", - подчеркнула дипломат.

Последствия удара для Казахстана и американского бизнеса

В конце ноября украинские беспилотники атаковали порт Новороссийска. В результате были повреждены элементы инфраструктуры, включая ключевой трубопровод, по которому казахстанская нефть транспортируется к Чёрному морю.

Основным акционером Каспийского трубопроводного консорциума является Chevron. После атаки объёмы экспорта казахстанской нефти существенно сократились, что отразилось на интересах американских инвесторов.

Посол также обратила внимание, что в обращении Госдепартамента подчёркивалось: в настоящее время у США есть значительные экономические интересы в Казахстане, тогда как в Украине они существенно меньше.

"Мне жаль, что за 35 лет независимости Украина не смогла создать сопоставимый уровень экономического взаимодействия", - заявила она.

Демарш произошёл на фоне четвёртой годовщины полномасштабного вторжения России. Переговорные усилия при посредничестве США пока не привели к существенным результатам, а боевые действия продолжаются, отмечает CNN.

Стефанишина также выразила мнение, что в начале войны давление на Москву было недостаточным. Она призвала Конгресс США ускорить принятие законопроекта об ужесточении санкций против России, подчеркнув, что промедление в Москве воспринимают как сигнал слабости.

Почему Украина должна продолжать бить по Новороссийску - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина имеет потенциал лишить Россию возможности экспортировать нефть и газ, а значит - финансировать свою военную машину. Однако этот эффект не будет мгновенным, результат можно получить лишь благодаря постепенному накоплению ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специалист по международной энергетической политике Михаил Гончар.

"Это не значит, что нужно тотально разнести Новороссийск, Усть-Лугу или Приморск. Регулярные прицельные удары приведут к тому, что танкеры для загрузки нефтью просто перестанут приходить в Россию, потому что никто не захочет рисковать. А те перевозчики, которые захотят рисковать, будут требовать бешеных страховок, бешеных ставок фрахта. И при этих ставках экспорт потеряет свой бизнес смысл", - указал он.

Атаки на порт в Новороссийске

Как сообщал Главред, в ноябре 2025 года стало известно об атаке на порт Новороссийска. После атаки Казахстан осудил Украину. Астана потребовала прекратить удары по якобы "гражданскому объекту, чья деятельность защищена нормами международного права". В МИД Украины ответили на этот протест, подчеркнув, что действия Украины направлены не против Казахстана, а на отпор полномасштабной российской агрессии.

В декабре 2025 года стало известно, что беспилотники СБУ атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый зафиксированный в истории случай удара дронами по подводной лодке.

Согласно данным Службы безопасности, субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. Также там уточнили, что на борту объекта находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

