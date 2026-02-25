Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

Виталий Кирсанов
25 февраля 2026, 09:05
Вашингтон призвал украинскую сторону избегать действий, которые могут нанести ущерб экономическим интересам США.
США объявили Украине демарш
США объявили Украине демарш / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • В конце ноября 2025 года украинские дроны атаковали порт Новороссийска
  • Демарш произошёл на фоне четвёртой годовщины вторжения РФ

Администрация Дональда Трампа объявила Украине демарш из-за ударов по российскому черноморскому порту в Новороссийске. Они якобы нарушают американские экономические интересы. Об этом во время брифинга сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает CNN.

По её словам, в Государственном департаменте США указали, что удары по Новороссийску, нанесённые в конце 2025 года, затронули американские инвестиционные интересы, связанные с поставками нефти через Казахстан.

видео дня

Стефанишина отметила, что Вашингтон призвал украинскую сторону избегать действий, которые могут нанести ущерб экономическим интересам США. При этом, по её уточнению, речь не шла о полном запрете атак на российские военные или энергетические объекты.

"Мы приняли этот сигнал к сведению", - подчеркнула дипломат.

Последствия удара для Казахстана и американского бизнеса

В конце ноября украинские беспилотники атаковали порт Новороссийска. В результате были повреждены элементы инфраструктуры, включая ключевой трубопровод, по которому казахстанская нефть транспортируется к Чёрному морю.

Основным акционером Каспийского трубопроводного консорциума является Chevron. После атаки объёмы экспорта казахстанской нефти существенно сократились, что отразилось на интересах американских инвесторов.

Посол также обратила внимание, что в обращении Госдепартамента подчёркивалось: в настоящее время у США есть значительные экономические интересы в Казахстане, тогда как в Украине они существенно меньше.

"Мне жаль, что за 35 лет независимости Украина не смогла создать сопоставимый уровень экономического взаимодействия", - заявила она.

Демарш произошёл на фоне четвёртой годовщины полномасштабного вторжения России. Переговорные усилия при посредничестве США пока не привели к существенным результатам, а боевые действия продолжаются, отмечает CNN.

Стефанишина также выразила мнение, что в начале войны давление на Москву было недостаточным. Она призвала Конгресс США ускорить принятие законопроекта об ужесточении санкций против России, подчеркнув, что промедление в Москве воспринимают как сигнал слабости.

Почему Украина должна продолжать бить по Новороссийску - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина имеет потенциал лишить Россию возможности экспортировать нефть и газ, а значит - финансировать свою военную машину. Однако этот эффект не будет мгновенным, результат можно получить лишь благодаря постепенному накоплению ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специалист по международной энергетической политике Михаил Гончар.

"Это не значит, что нужно тотально разнести Новороссийск, Усть-Лугу или Приморск. Регулярные прицельные удары приведут к тому, что танкеры для загрузки нефтью просто перестанут приходить в Россию, потому что никто не захочет рисковать. А те перевозчики, которые захотят рисковать, будут требовать бешеных страховок, бешеных ставок фрахта. И при этих ставках экспорт потеряет свой бизнес смысл", - указал он.

Атаки на порт в Новороссийске

Как сообщал Главред, в ноябре 2025 года стало известно об атаке на порт Новороссийска. После атаки Казахстан осудил Украину. Астана потребовала прекратить удары по якобы "гражданскому объекту, чья деятельность защищена нормами международного права". В МИД Украины ответили на этот протест, подчеркнув, что действия Украины направлены не против Казахстана, а на отпор полномасштабной российской агрессии.

В декабре 2025 года стало известно, что беспилотники СБУ атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый зафиксированный в истории случай удара дронами по подводной лодке.

Согласно данным Службы безопасности, субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. Также там уточнили, что на борту объекта находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Другие новости:

О персоне: Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина - украинский общественный и политический деятель, эксперт в сфере защиты прав пациентов, антикоррупционная активистка. Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Голос", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Черное море Черноморский флот Новороссийск черноморский флот РФ Ольга Стефанишина Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

10:08Война
США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

09:05Украина
Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Китайский гороскоп на сегодня 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

Китайский гороскоп на сегодня 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Последние новости

10:17

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

10:12

Кому молиться об исцелении 26 февраля: какой церковный праздник

10:08

РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

09:49

РФ атаковала КАБами жилой дом в Днепропетровщине: под завалами люди

09:36

Решение принято: Руслана Лыжичко уезжает в Германию, причина

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
09:35

Когда Страстная пятница 2026: 7 вещей, которые нельзя делать в этот день

09:05

США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

09:03

Стратегия на эту войну – продержаться еще один деньмнение

09:00

Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходитВидео

Реклама
08:49

Карта Deep State онлайн за 25 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

07:34

Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказалВидео

06:56

Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

06:30

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

06:11

Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единствамнение

05:56

У кого в марте начнется роман и будут деньги: гороскоп на первый месяц весны 2026Видео

05:31

Новая волна потепления на Полтавщине: синоптики предупредили об изменении погоды

04:41

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке выдры за 31 с

Реклама
02:04

"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

02:00

"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

01:30

51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

01:11

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

22:26

Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

22:15

Молодежь и семьи со всей страны: "Тень" присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину в столице

21:54

Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

21:49

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

21:43

Гороскоп на завтра 26 февраля: Тельцам - похвала, Львам - комплименты

21:38

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:29

Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом домеВидео

21:19

На Львовщине прокурор сбил двух детей: следователи начали расследование, детали

Реклама
20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужнаВидео

20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

19:10

Когда закончится война?мнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять