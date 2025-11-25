Ударили по десантному кораблю РФ - появились новые детали атаки по Новороссийску

Силы обороны провели масштабную атаку по Новороссийску, в результате которой были поражены стратегические объекты российской инфраструктуры и военные цели.

Силы обороны ударили по кораблю флота России во время атаки на порт Новороссийска / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Силы обороны ударили по порту Новороссийска

В результате атаки известно о повреждении большого десантного корабля флота РФ

Также зафиксировано попадание по нефтяной инфраструктуре

Силы обороны Украины в ночь на 25 ноября нанесли успешный удар по российскому морскому порту Новороссийск. В результате удара дальнобойных дронов известно о поражении военных, логистических целей и большого десантного корабля российского флота. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в СБУ.

"Зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы", - отметил источник издания на правах анонимности.

Отмечается, что СБУ провела операцию во взаимодействии с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Силами беспилотных систем, Госпогранслужбой и береговыми ракетно-артиллерийскими подразделениями ВМС Украины.

По информации источника, во время удара российская ПВО активно работала по гражданским объектам Новороссийска, при этом зафиксировано, что ракеты комплекса "Панцирь" несколько раз попадали в жилые дома.

В СБУ отметили, что порт Новороссийск является вторым по масштабам центром экспорта российской нефти и основной базой Черноморского флота РФ.

"СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России, которыми она финансирует войну против Украины, а также ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага", - подытожил собеседник издания на правах анонимности.

Почему Украина должна продолжать бить по Новороссийску - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина имеет потенциал лишить Россию возможности экспортировать нефть и газ, а значит - финансировать свою военную машину. Однако этот эффект не будет мгновенным, результат можно получить лишь благодаря постепенному накоплению ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специалист по международной энергетической политике Михаил Гончар.

"Это не значит, что нужно тотально разнести Новороссийск, Усть-Лугу или Приморск. Регулярные прицельные удары приведут к тому, что танкеры для загрузки нефтью просто перестанут приходить в Россию, потому что никто не захочет рисковать. А те перевозчики, которые захотят рисковать, будут требовать бешеных страховок, бешеных ставок фрахта. И при этих ставках экспорт потеряет свой бизнес смысл", - указал он.

Он пояснил, что когда РФ потеряет возможность экспортировать энергоресурсы, встанет вопрос, куда девать добытую нефть, ведь значительная часть ее переработки уже не работает. Хранилища имеют ограниченные объемы, поэтому в конце концов Кремлю придется консервировать скважины - и именно это станет настоящим энергетическим коллапсом для России.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 25 ноября Силы обороны нанесли удар по экспериментальному российскому самолету А-60 в Таганроге Ростовской области. Этот борт является испытательной платформой для лазерного оружия.

До этого, 23 ноября, в Московской области прогремели мощные взрывы - регион атаковали ударные дроны. После ударов возникли масштабные перебои со светом и теплоснабжением. Целью атаки стала Шатурская ГРЭС, одна из старейших и мощнейших электростанций РФ, которая обеспечивает электроэнергией и теплом область.

19 губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил об атаке по региону, после которой один из крупнейших городов региона частично остался без электричества.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

