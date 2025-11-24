Укр
Было по меньшей мере 10 взрывов: дроны атаковали два важных объекта в России

Мария Николишин
24 ноября 2025, 13:11
1642
Известно, что объекты ранее оказывались под ударами Украины.
Было по меньшей мере 10 взрывов: дроны атаковали два важных объекта в России
Дроны атаковали Россию / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/andriyshTime

Коротко:

  • Этой ночью Россию атаковали дроны
  • В частности, громко было в Кстово в Нижегородской области
  • Целью атаки были НПЗ и нефтехимический завод

В ночь на 24 ноября Россию атаковали дроны. В нескольких регионах слышали взрывы. В частности, неспокойно было в Кстово в Нижегородской области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, в период между 01:00 и 03:00 Кстово было под массированной атакой украинских дронов. В городе слышали по меньшей мере 10 взрывов.

Было по меньшей мере 10 взрывов: дроны атаковали два важных объекта в России
Атака дронов / фото: t.me/andriyshTime

Вероятной целью атаки были НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимический завод "СИБУР-Кстово". Оба объекта ранее оказывались под ударами Украины.

"Работа ПВО фиксировалась в Белгородской, Воронежской области и Краснодарском регионе. Кроме того, взрывы раздавались над Донецком, Мариуполем и приазовской частью Запорожской области", - добавил Андрющенко.

Стоит заметить, что "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" - это один из ведущих НПЗ России. Он является важным для обеспечения Московского региона. Установленная мощность первичной переработки нефти составляет около 17 миллионов тонн в год.

Взрывы в Кстово - видео:

Было по меньшей мере 10 взрывов: дроны атаковали два важных объекта в России

Удары по инфраструктуре РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что Украине нужно бить по энергетической и нефтяной инфраструктуре России.

"Мы же должны концентрироваться на том, чтобы Россия вообще не имела возможности экспортировать нефть ни за 60, ни за 70 долларов, ни по другой цене. Мы должны работать над тем, чтобы у России были блэкауты, и у нее просто не было возможности качать нефть, а также регулярно бить по НПЗ и делать многое другое", - считает он.

Было по меньшей мере 10 взрывов: дроны атаковали два важных объекта в России
НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября в семи областях страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. В частности в Курской области без света осталось несколько тысяч россиян, а в Рязанской области, предварительно, под удар попал НПЗ.

Также известно, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", один из крупнейших в России, приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона 15 ноября.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины 11 ноября поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. Были зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта.

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

