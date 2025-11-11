ВСУ поразили Саратовский НПЗ и терминал в Крыму: Генштаб подтвердил удары

Саратовский НПЗ обеспечивал топливом российскую армию, производя бензин, дизель и мазут.

Саратовский НПЗ попал под удар ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Google maps, t.me/exilenova_plus

Кратко:

Генштаб ВСУ подтвердил ночные удары по стратегическим объектам РФ

В районе Саратовского НПЗ зафиксированы сильные взрывы и крупный пожар

В Феодосии дроны поразили резервуары с ГСМ

Также нанесены удары по складу и скоплению живой силы оккупантов

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по Саратовскому НПЗ в России, АО "Морской нафтовой терминал" в оккупированной Феодосии и ряде объектов в Донецкой области, захваченной армией РФ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области России", - говорится в сообщении.

Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются.

Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное горючее, вакуумный газойль, серу техническую и т.д. НПЗ в Саратове задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Также поражен АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Это ключевой узел снабжения ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

"Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется", - отметили в Генштабе.

Кроме того, нанесен удар по складу оккупантов в оккупированном Донецке и по сосредоточению живой силы в районе Очеретиного. Ударные БПЛА достигли районов целей. Результаты уточняются.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по Саратовскому НПЗ

Как писал Главред, в ночь на 11 ноября Саратовскую область страны-агрессора РФ массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе. Местные жители сообщили о пожаре и "прилете" по объекту нефтяной промышленности.

В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины также нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения военные уточняют.

