Сгорели дотла 11 резервуаров: СМИ о деталях мощного удара по НПЗ в Феодосии

НПЗ использовался для снабжения российской армии в оккупированном Крыму.

В Крыму атакован российский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

Подтверждены серьёзные разрушения на НПЗ в Феодосии

Полностью уничтожены 11 топливных резервуаров

Спутниковые снимки подтверждают серьёзные разрушения на нефтеперерабатывающем заводе в Феодосии в оккупированном РФ Крыму.

В результате двух украинских ударов, нанесённых 7 и 13 октября, были полностью уничтожены 11 топливных резервуаров, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, ещё несколько получили серьёзные повреждения и, скорее всего, восстановлению не подлежат.

Подробности ударов по НПЗ в Феодосии

Первый удар в октябре 2024 года по нефтеналивному терминалу, который использовался для снабжения российской армии в оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, привёл к уничтожению или критическому повреждению 14 резервуаров.

Несмотря на наличие зенитно-ракетного комплекса "Панцирь", размещённого на территории НПЗ с 2022 года, система ПВО не смогла отразить ни одну из трёх атак.

Удары по целям РФ: что говорят в Раде

Украина вправе наносить удары по Керченскому мосту, связывающему временно оккупированный Крым с материковой Россией, — сказал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко. По его мнению, мост возведён незаконно, и существуют как юридические, так и международно-правовые основания для его уничтожения; остаются лишь вопросы времени и наличия необходимых средств.

Как писал Главред, ранее подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров.

Ранее сообщалось о том, что нефтебаза в Феодоссии горела несколько дней. Шлейф дыма растянулся на 26 километров в западном направлении.

