Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

Украинские дроны снова попали в цель на территории страны-агрессора.

Саратовский НПЗ попал под удар дронов ССО/ Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада, pixabay.com

Кратко:

Подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ

Завод обеспечивает потребности российской армии

Это уже второй удар по этому объекту за месяц — предыдущий был 16 сентября 2025 года

В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба, Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы Российской Федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию", - говорится в сообщении.

Дроны ССО поразили Саратовский НПЗ / Фото: t.me/GeneralStaffZSU

В пресс-службе Сил специальных операций добавили, что Саратовский НПЗ ранее был известен как завод "Крекинг". Входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

"ССО поразили этот объект ровно месяц назад, 16 сентября 2025 года. Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные действия с целью остановки врага", - говорится в сообщении.

Успешные операции ВСУ в тылу врага - последние новости

Как писал Главред, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем (СБС) совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ.

В ночь на 9 октября беспилотники атаковали город Котово Волгоградской области РФ. На территории предприятия "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" возникли пожары.

3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

Удары по стратегическим целям РФ: мнение эксперта

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний высказался по поводу возможных целей для дальнобойных ударов Украины на территории России.

Комментируя перспективу атаки на так называемый "ямальский крест" — узловую точку пересечения российских газопроводов, он отметил: "Многое зависит от наших возможностей в производстве ракет, поскольку подобные объекты в России тщательно охраняются и прикрываются средствами ПВО".

Загородний считает, что со временем угроза ударов по Ямальскому кресту и другим стратегически важным объектам станет весомым инструментом давления на российскую сторону.

