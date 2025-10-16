Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

Анна Ярославская
16 октября 2025, 11:58
124
Украинские дроны снова попали в цель на территории страны-агрессора.
Саратовский НПЗ, пожар, дрон
Саратовский НПЗ попал под удар дронов ССО/ Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада, pixabay.com

Кратко:

  • Подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ
  • Завод обеспечивает потребности российской армии
  • Это уже второй удар по этому объекту за месяц — предыдущий был 16 сентября 2025 года

В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба, Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

видео дня

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы Российской Федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию", - говорится в сообщении.

Дроны ССО поразили Саратовский НПЗ
Дроны ССО поразили Саратовский НПЗ / Фото: t.me/GeneralStaffZSU

В пресс-службе Сил специальных операций добавили, что Саратовский НПЗ ранее был известен как завод "Крекинг". Входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

"ССО поразили этот объект ровно месяц назад, 16 сентября 2025 года. Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные действия с целью остановки врага", - говорится в сообщении.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Главред

Успешные операции ВСУ в тылу врага - последние новости

Как писал Главред, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем (СБС) совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ.

В ночь на 9 октября беспилотники атаковали город Котово Волгоградской области РФ. На территории предприятия "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" возникли пожары.

3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

Удары по стратегическим целям РФ: мнение эксперта

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний высказался по поводу возможных целей для дальнобойных ударов Украины на территории России.

Комментируя перспективу атаки на так называемый "ямальский крест" — узловую точку пересечения российских газопроводов, он отметил: "Многое зависит от наших возможностей в производстве ракет, поскольку подобные объекты в России тщательно охраняются и прикрываются средствами ПВО".

Загородний считает, что со временем угроза ударов по Ямальскому кресту и другим стратегически важным объектам станет весомым инструментом давления на российскую сторону.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Саратов НПЗ война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

12:58Украина
Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

11:58Война
Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

11:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Последние новости

13:13

"Стеснялся сам себя": Дорн признался, почему больше не говорит на украинском

13:11

Шикарный торт за 15 минут: легче и не придумаешьВидео

13:01

Такого в США не найдешь: по чему там больше всего скучают украинцы

12:58

Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

12:35

Говорить "по большому счету" не стоит: найден точный перевод фразыВидео

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал датыВ Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты
12:24

Парень купил старую коробку на барахолке и сказочно разбогател

12:16

Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек помогут выглядеть как звезда

12:12

"От токсичных отношений": Екатерина Бужинская ошеломила своей исповедью

11:58

Показ Victoria's Secret открыла беременная модель: фееричное видео

Реклама
11:58

Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

11:55

"Слава Богу есть": что происходит в браке Лорак на самом деле

11:54

Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

11:46

Оккупанты в авральном режиме ускоряют стройку госпиталя в Крыму из-за потерь – "Атеш"

11:26

Михаил Поплавский: Создавайте собственный украинский бренд!Видео актуально

11:11

"Понравилось": Валерий Маркус сыграл свадьбу и впервые показал жену

11:11

Шухнин Антон Сергеевич: биография и досье досье

11:10

"Русский язык не нападал": Марию Бурмаку довели до слез в поезде

11:03

Шокирующая причина: от чего умерла Дайан Китон

10:56

"Их время подошло к концу": Том Круз прекратил отношения с молодой актрисой - СМИ

10:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 октября (обновляется)

Реклама
10:35

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

10:34

Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террораФото

10:12

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

10:09

"Наш день D": Коваленко назвал условие победы Украины в войне с РФВидео

10:08

Главные тренды осени 2025: 10 универсальных вещей, которые необходимы в гардеробе

10:04

"Боролся до последнего": в Мюнхене умер известный украинский ресторатор

10:00

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

09:58

Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины: The Telegraph раскрыло детали

09:55

Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях - детали

09:51

В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики

09:33

Россияне остались без света: неизвестные дроны посетили Саратов и ВолгоградВидео

09:18

РФ атаковала объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области: работа остановленаФото

09:10

"Без уколов и подтяжек": 69-летняя Наталья Сумская показала свое честное фото

09:07

Любовь всей жизни: какие знаки зодиака влюбляются глубже всех

08:43

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Купянск под угрозой: известно, есть ли риск полной оккупации города

08:18

Выступление в Конгрессе и переговоры с Трампом: известны детали визита Зеленского в США

08:10

Орбан в горячке: почему венгерский премьер прикрывается проблемами Украинымнение

07:21

РФ готовит вторую фазу агрессии: в Финляндии предупредили о новой угрозе

06:30

У всех людей одинаково - ученые раскрыли, сколько весит душа и как она выглядитВидео

Реклама
06:28

В Украине - взрывы, РФ подняла в небо МиГ-31К и запустила ракеты: что известно

06:10

Как Путина ждет судьба ХАМАС?мнение

05:00

Они внезапно исчезли: раскрыта главная причина, почему снегири обходят УкраинуВидео

04:44

"Наступит день": Юлия Санина ответила, когда вернет мужа в Украину

04:00

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

03:45

Что нужно положить возле двери 16 октября: строгие приметы и запреты в этот день

03:30

Как укоренить любой черенок за один день: садовод назвала стопроцентный способВидео

02:33

Гороскоп на завтра 17 октября: Овнам - невероятная прибыль, Стрельцам - проблемы

01:50

Деньги идут к ним сами: какие ТОП-4 знака имеют врожденный талант миллионера

15 октября, среда
23:51

Трамп заговорил о новом украинском наступлении и жестко обратился к ПутинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять