Украина может взорвать 'ямальский крест': прогноз дальнобойных ударов по РФ

Тарас Загородний оценил возможность нанесения удара по Ямальскому кресту - перекрестку газопроводов в РФ.

Тарас Загородний прокомментировал вероятность новых ударов по РФ / Коллаж: УНИАН, 72.ru, Astra

Важное из заявлений Загороднего:

Рано или поздно возникнет вероятность поражения Ямальского креста

Главная задача Украины – "решить вопросы" с экспортом нефти РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, по каким целям в РФ Украина может наносить дальнобойные удары.

В интервью Главреду, комментируя возможность нанесения удара по "ямальскому кресту" - перекрестку газопроводов в РФ, он сказал: "Это зависит от нашего производство ракет. Ведь подобные объекты Россия охраняет и прикрывает".

Эксперт считает, что рано или поздно угроза поражения Ямальского креста и прочих болевых точек станет важным элементом давления на Россию.

"Пока что идет отработка нефтепроводов, а тут есть чем и так заняться", - убежден он.

Аналитик отметил, что главная задача Украины – "решить вопросы" с экспортом нефти РФ через порты Балтийского моря и Новороссийска и напомнил, что через них проходит до 60% российского экспорта.

Что такое "ямальский крест"

Это стратегически важный газотранспортный узел, где сходятся 17 крупных газопроводов, пролегающих по территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Он расположен в северной тундре России, неподалёку от посёлка Пангода. В этом месте пересекаются основные магистрали, по которым природный газ транспортируется от крупнейших месторождений Ямала. Уникальная схема размещения трубопроводов формирует своеобразный рисунок, напоминающий крест, отчётливо различимый даже со спутников, что и дало название объекту.

Через этот энергетический перекрёсток проходит до 85 % всего объёма добываемого в России газа, что делает его одним из важнейших звеньев в национальной газовой инфраструктуре.

Удары по целям РФ - мнение аналитиков

Украинские удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим предприятиям спровоцировали дефицит топлива и рост цен на бензин внутри РФ. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны. По оценке экспертов, возникшая нехватка горючего приведёт к увеличению затрат как для бизнеса, так и для рядовых граждан, что, в свою очередь, может ускорить темпы инфляции в России.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

