Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – Загородний

Бензин по талонам в России – это только начало, дальше россиян ждет много "прекрасного", в частности, еда по карточкам, считает Тарас Загородний.

https://glavred.info/interview/rossiyu-zhdut-plohie-novosti-osenyu-tam-budet-mnogo-interesnogo-prochuvstvuet-i-moskva-zagorodniy-10694759.html Ссылка скопирована

Удары Украины по российским НПЗ сулят плохие новости для экономики России – Загородний / Коллаж: Главред

Благодаря ударам украинских дронов по российским крупным нефтеперерабатывающим заводам, другим объектам энергетической инфраструктуры и портам Балтийского и Черного морей август для России выдался по-настоящему горячим. Новокуйбышевский, Афипский, Сызранский, Новошахтинский и другие НПЗ, нефтепровод "Дружба", нефтяной терминал в Усть-Луге на Балтике и много где еще в России взрывалось и горело после атак украинских беспилотников.

По подсчетам Reuters, Украина вывела из строя не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей России. 27 августа российское правительство продлило запрета на экспорт бензина: для производителей до 30 сентября, для непроизводителей – до 31 октября. Цены на бензин в России растут, а в некоторых регионах, по сообщениям СМИ, его уже продают по талонам, например, в Забайкалье и оккупированном Крыму.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду об эффективности украинских атак на российские НПЗ и прочие энергетические объекты в последний месяц лета, оценил реальный ущерб, нанесенный этими ударами российской экономике, спрогнозировал "прекрасное будущее", которое ждет россиян в свете этих ударов Украины по российской нефтянке, а также заверил, что совсем скоро войну почувствуют даже в Москве.

видео дня

Как вы оцениваете эффективность украинских ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре, которые особенно участились в последние недели? Какой ущерб России нанесен ими?

Результат на табло. Уже начался дефицит бензина во многих регионах России, поскольку наши удары по нефтегазовой инфраструктуре запускают цепную реакцию. В первую очередь мы выбиваем нефтебазы и железные дороги южных регионов РФ, что не только создает перебои в поставках российской армии вооружений и топлива, но и уничтожает важный кластер экономики России посредством ударов по Новороссийску – именно через этот порт идет российский экспорт зерна и нефти.

Пожар на Новошахтинском НПЗ после атаки украинского беспилотника в августе не могли потушить почти неделю / Скриншот

Кумулятивный эффект от украинских ударов по портам и НПЗ очень существенный. Чтобы давать конкретные оценки, нужно иметь доступ к российским цифрам, а реальные цифры даже в России знают далеко не все. Очевидно, что для РФ все это очень больно, поскольку бьет по ее нефтепереработке и возможности обеспечивать себя топливом. А с началом осени и снижением температур спрос на топливо, естественно, будет расти.

Кроме того, Украина наносит удары по нефтепроводам, которые обеспечивают экспорт российской нефти, в том числе через Балтийское море.

Все это в совокупности сулит очень плохие новости для российской экономики, которая и так валится.

Что ждет Россию, помимо бензина по талонам? Как российский обыватель ощутит проблемы, которые возникают из-за украинских ударов по нефтегазовой инфраструктуре?

Это уже видно невооруженным глазом. Бензин по талонам уже отпускают в Крыму, да и то не всем. Аналогичный вопрос встал в Приморье. Ведь когда начинается паника в одном месте, она перебрасывается и на другие регионы. Все эти проблемы хорошо прочувствовал бизнес, который завязан на топливо. При этом в РФ разгоняется инфляция. Также возникают сложности с производством высококачественных видов топлива, потому что разрушенную инфраструктуру нефтепереработки быстро восстановить невозможно.

Все это удар по экономике России.

Россияне все это прочувствуют уже осенью, только чуть позже, особенно когда начнется рост цен на продукты питания, и станет невозможно обеспечить некоторые регионы продуктами. Но это будет только начало – россиян ждет много чего другого "интересного". Кульминация впереди, ведь украинские удары будут только нарастать.

Насколько Москва и Питер прочувствуют все эти "прелести" и новые для них реалии войны?

Когда начнутся удары по системам обеспечения нефтью и газом Подмосковья, москвичи прочувствуют всю прелесть момента. Все эти удары будут иметь кумулятивный эффект, ведь когда выбивается главный кластер экономики страны, последствия ощутят все регионы России, но, безусловно, не сразу. Тем более, что российское правительство, как и советское, в первую очередь старается обеспечить Москву и Питер продуктами питания и прочим, то есть там снабжение пытаются поддерживать на уровне, чтобы жители столицы как можно дольше не ощущали имеющихся проблем.

Последствия украинских ударов по россйским НПЗ ощутят даже Москва и Питер, убежден загородний / Фото: УНИАН

Впрочем, определенные вещи российское население ощущает уже сегодня, например, задержки поездов из-за ударов по железной дороге. Это, в свою очередь, означает, что на фронт запаздывают поставки необходимого, туда не довозят в срок нужное оружие и личный состав. В результате где-то будет провал, который мы увидим несколько позже.

Украине нужно активнее производить собственное оружие и бить по российской нефтегазовой инфраструктуре.

Какие самые "жирные" цели такого плана для нас, и куда мы можем дотянуться? Какие болевые точки в нефтегазовой сфере есть у России? Например, может ли Украина ударить – эффективно ударить – по Ямальскому кресту, перекрестку газопроводов?

Посмотрим, это зависит от нашего производство ракет. Ведь подобные объекты Россия охраняет и прикрывает. Однако рано или поздно угроза поражения Ямальского креста и прочих болевых точек станет важным элементом давления на Россию. Пока что идет отработка нефтепроводов, а тут есть чем и так заняться.

Главная задача Украины – решить вопросы с экспортом нефти через порты Балтийского моря и Новороссийска, через которые вообще проходит до 60% российского экспорта.

Взрыв в порту Усть-Луга в Ленинградской области после удара украинского беспилотника / Скриншот

Reuters пишет, что Украина вывела из строя 17% нефтепереработки РФ. А какой процент для России будет критическим, то есть таким, что спровоцирует внутреннее недовольство в России и сделает российские элиты более сговорчивыми и уступчивыми на переговорах?

Пока Путин у власти, ни о каких уступках со стороны России речь идти не будет. Неважно, что при этом будет происходить с Россией и в России, поскольку Путина заботят совсем другие вещи.

Наша главная задача – обрушить тыл, чтобы у России не было возможности наступать, а также дезорганизовать работу Москвы. Это бы сработало.

Какой процент был бы критическим для России, вряд ли кто-то скажет. Предполагаю, что, если мы выбьем до половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ в европейской части России, это очень повлияет и на снабжение, и на экономику, и на способность России воевать. Ведь посмотрите, как только просели цены на нефть, дефицит бюджета РФ вырос в восемь раз, а покрывать его нечем.

В России уже заговорили о введении системы карточек на еду. Это вполне реальный сценарий для России, другого выхода нет, поскольку ей нечем покрывать дефицит бюджета.

Вот к этому мы должны стремиться – как говорил Марк Аврелий, "делай, что должен, и будь что будет".

Пока Россия целостна, и там нет беспорядков, Украина должна продолжать уничтожать российский нефтегазовый комплекс.

Как изменятся наши возможности выбивать российский нефтегазовый комплекс с появлением ракет "Фламинго"? Украина вообще способна похоронить российскую энергетику?

Вы же видите, что наносятся удары по Усть-Лугу, значит, у нас есть возможности дотянуться туда, а, значит, нам нужно наращивать производство дальнобойных средств поражения и добивать там.

А что касается "Фламинго", то только наша армия будет определять, по каким целям бить этими ракетами, способными доставать на 3 тысячи км. Это чисто военный вопрос. Военные всегда исходят из худших сценариев и из тех ресурсов, которые предоставляет экономика. Если экономика предоставит достаточно ресурсов, наши удары станут сильнее и интенсивнее.

По мнению Загороднего, Россия не в силах погрузить Украину в блекаут, поскольку она бы давно это сделала, если бы могла / Скриншот

Учитывая, что наши удары по нефтегазовой инфраструктуре болезненны и создают ощутимые проблемы, как Россия будет отвечать? Ожидаете ли вы интенсификации российских ударов по нашей энергетике, вплоть до погружения нас в блекауты и графики отключений света?

Это неправильная постановка вопроса. Это Россия пытается нам навязать идею о том, что она ответит на наши удары по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Но все с точностью до наоборот: это мы отвечаем и защищаемся.

Думаю, если бы Россия могла погрузить нас в блекаут, она бы давно уже это сделала. Но, в отличие от нас, Россия или вовсе не может восстановить какие-то пораженные объекты, или не может сделать этого быстро. Так, например, объекты нефтепереработки восстановить без западного оборудования РФ не может, например, ректификационные колонны НПЗ – такую колонну и в мирное время нужно восстанавливать где-то год, а во время войны и в условиях санкций это вообще невозможно. А у Украины есть возможности восстанавливать энергетику, в том числе с помощью наших западных партнеров.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред