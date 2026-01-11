Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

Вы узнаете:
- Помогает ли картон прогреть современный двигатель
- Когда метод еще может быть полезен
- Какие проблемы системы охлаждения требуют проверки
Раньше водители активно закрывали радиатор, используя подручные материалы или специальные резиновые накладки, чтобы ускорить прогрев двигателя и защитить его от холодного воздуха во время движения.
Главред решил рассказать, эффективно ли закрывание радиатора картоном в современных автомобилях.
Почему метод не работает на современных авто
Сегодня этот метод практически не применяется в современных авто. Как отмечают эксперты из Interia Motoryzacja, современные системы охлаждения работают настолько эффективно, что двигатели достигают рабочей температуры быстро и независимо от внешних условий. Например, дизельные моторы прогреваются после примерно 10 км пробега, бензиновые – еще быстрее.
Причина проста: термостат блокирует движение охлаждающей жидкости через радиатор до достижения нужной температуры. Поэтому закрывание радиатора в новых автомобилях нецелесообразно.
Когда метод еще может помочь
Метод может быть полезен только в старых автомобилях 1990–2000-х годов, а также на грузовиках и коммерческих фургонах с изношенной системой охлаждения. Однако даже в этих случаях это временное решение.
Заводские решения в современных автомобилях
Если двигатель не прогревается должным образом, эксперты советуют обращаться в мастерскую для диагностики. Наиболее частые причины — неисправный термостат или другие дефекты системы охлаждения.
Некоторые современные автомобили уже оснащены заводскими жалюзи, которые автоматически регулируют поток воздуха к радиатору, что делает ручное закрывание ненужным.
