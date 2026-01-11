Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

Специалисты объяснили, как правильно прогреть двигатель и когда закрытие радиатора может помочь.

Почему старые методы прогрева двигателя уже не работают в современных автомобилях / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

Помогает ли картон прогреть современный двигатель

Когда метод еще может быть полезен

Какие проблемы системы охлаждения требуют проверки

Раньше водители активно закрывали радиатор, используя подручные материалы или специальные резиновые накладки, чтобы ускорить прогрев двигателя и защитить его от холодного воздуха во время движения.

Главред решил рассказать, эффективно ли закрывание радиатора картоном в современных автомобилях.

Почему метод не работает на современных авто

Сегодня этот метод практически не применяется в современных авто. Как отмечают эксперты из Interia Motoryzacja, современные системы охлаждения работают настолько эффективно, что двигатели достигают рабочей температуры быстро и независимо от внешних условий. Например, дизельные моторы прогреваются после примерно 10 км пробега, бензиновые – еще быстрее.

Причина проста: термостат блокирует движение охлаждающей жидкости через радиатор до достижения нужной температуры. Поэтому закрывание радиатора в новых автомобилях нецелесообразно.

Когда метод еще может помочь

Метод может быть полезен только в старых автомобилях 1990–2000-х годов, а также на грузовиках и коммерческих фургонах с изношенной системой охлаждения. Однако даже в этих случаях это временное решение.

Заводские решения в современных автомобилях

Если двигатель не прогревается должным образом, эксперты советуют обращаться в мастерскую для диагностики. Наиболее частые причины — неисправный термостат или другие дефекты системы охлаждения.

Некоторые современные автомобили уже оснащены заводскими жалюзи, которые автоматически регулируют поток воздуха к радиатору, что делает ручное закрывание ненужным.

Как быстро разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja – это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или новых автомобилях.

