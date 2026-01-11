Укр
Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

Руслан Иваненко
11 января 2026, 20:40
Специалисты объяснили, как правильно прогреть двигатель и когда закрытие радиатора может помочь.
Почему старые методы прогрева двигателя уже не работают в современных автомобилях / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Помогает ли картон прогреть современный двигатель
  • Когда метод еще может быть полезен
  • Какие проблемы системы охлаждения требуют проверки

Раньше водители активно закрывали радиатор, используя подручные материалы или специальные резиновые накладки, чтобы ускорить прогрев двигателя и защитить его от холодного воздуха во время движения.

Главред решил рассказать, эффективно ли закрывание радиатора картоном в современных автомобилях.

Почему метод не работает на современных авто

Сегодня этот метод практически не применяется в современных авто. Как отмечают эксперты из Interia Motoryzacja, современные системы охлаждения работают настолько эффективно, что двигатели достигают рабочей температуры быстро и независимо от внешних условий. Например, дизельные моторы прогреваются после примерно 10 км пробега, бензиновые – еще быстрее.

Причина проста: термостат блокирует движение охлаждающей жидкости через радиатор до достижения нужной температуры. Поэтому закрывание радиатора в новых автомобилях нецелесообразно.

Когда метод еще может помочь

Метод может быть полезен только в старых автомобилях 1990–2000-х годов, а также на грузовиках и коммерческих фургонах с изношенной системой охлаждения. Однако даже в этих случаях это временное решение.

Заводские решения в современных автомобилях

Если двигатель не прогревается должным образом, эксперты советуют обращаться в мастерскую для диагностики. Наиболее частые причины — неисправный термостат или другие дефекты системы охлаждения.

Некоторые современные автомобили уже оснащены заводскими жалюзи, которые автоматически регулируют поток воздуха к радиатору, что делает ручное закрывание ненужным.

