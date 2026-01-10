Укр
Немалый штраф и год без прав: за какие лекарства в Украине наказывают водителей

Руслан Иваненко
10 января 2026, 04:00
Специалист рассказал, как правильно проверять противопоказания лекарств перед поездкой, чтобы избежать штрафов.
Как даже лекарства от простуды могут повлиять на вождение и привести к штрафу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие лекарства могут привести к лишению водительских прав
  • Как правильно проверять противопоказания перед поездкой
  • Когда даже обычные средства от простуды становятся опасными за рулем

В Украине запрещено управлять автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков. Нарушение ст. 130 КУоАП влечет за собой штраф от 17 000 гривен и лишение водительского удостоверения на срок от одного года.

Однако мало кто знает: лишить прав можно даже за употребление лекарств, способных замедлять реакцию водителя.

Главред решил рассказать, какие лекарства могут привести к лишению прав.

Какие лекарства входят в группу риска

Юрист Владимир Матюшенко в комментарии для издания Твоя Машина объяснил, что закон предусматривает ответственность за управление авто под воздействием успокаивающих, снотворных, транквилизаторов, некоторых анальгетиков, препаратов от простуды, кашля и средств от укачивания.

"Прежде чем принимать лекарства перед поездкой, водителям следует внимательно читать инструкцию. В ней обязательно указаны противопоказания по управлению транспортом. Это предусмотрено законом", – отмечает юрист.

Матюшенко советует всегда консультироваться с врачом перед приемом любых медикаментов. Даже если препарат не содержит прямой запретительной маркировки, его влияние на конкретный организм может стать опасным за рулем.

