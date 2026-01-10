Немалый штраф и год без прав: за какие лекарства в Украине наказывают водителей

Вы узнаете:
В Украине запрещено управлять автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков. Нарушение ст. 130 КУоАП влечет за собой штраф от 17 000 гривен и лишение водительского удостоверения на срок от одного года.
Однако мало кто знает: лишить прав можно даже за употребление лекарств, способных замедлять реакцию водителя.
Какие лекарства входят в группу риска
Юрист Владимир Матюшенко в комментарии для издания Твоя Машина объяснил, что закон предусматривает ответственность за управление авто под воздействием успокаивающих, снотворных, транквилизаторов, некоторых анальгетиков, препаратов от простуды, кашля и средств от укачивания.
"Прежде чем принимать лекарства перед поездкой, водителям следует внимательно читать инструкцию. В ней обязательно указаны противопоказания по управлению транспортом. Это предусмотрено законом", – отмечает юрист.
Матюшенко советует всегда консультироваться с врачом перед приемом любых медикаментов. Даже если препарат не содержит прямой запретительной маркировки, его влияние на конкретный организм может стать опасным за рулем.
