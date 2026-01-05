Секрет одной кнопки: лайфхак, как сделать салон авто теплым за считанные минуты

Эксперты рассказали, как быстро прогреть салон авто и избежать конденсата на окнах в мороз.

Как правильно использовать кондиционер зимой / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как правильно включать кондиционер зимой для защиты системы

Когда выключать рециркуляцию, чтобы избежать конденсата

Советы экспертов для быстрого и безопасного прогрева авто

Нередко украинские водители после морозной ночи вынуждены долго ждать, пока воздух из дефлекторов автомобиля станет теплым.

Главред решил рассказать малоизвестную хитрость, которой пользуются опытные автомобилисты: нажать кнопку рециркуляции воздуха.

Как пишет AutoSwiat, это ускоряет распространение теплого воздуха по салону и сокращает время прогрева почти вдвое.

Что говорят эксперты о рециркуляции

Впрочем, эксперты предупреждают о нюансе. Опытный автомеханик объясняет:

"Если включить рециркуляцию, доступ свежего воздуха извне перекрывается. Кратковременно это безопасно, но длительное использование повышает уровень влажности и вызывает конденсат на окнах".

Специалисты советуют включать рециркуляцию лишь на несколько минут во время прогрева авто, а как только салон достаточно нагреется - ее выключать.

Как быстро разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Советы по кондиционеру зимой

Еще один совет от экспертов - периодически включать кондиционер, даже зимой. Кроме того, что он сушит воздух и предотвращает накопление влаги, это помогает поддержать климатическую систему в рабочем состоянии: масло циркулирует по системе, уплотнители не пересыхают, а компрессор не повреждается из-за длительного простоя.

Правильное использование рециркуляции и кондиционера не только ускоряет прогрев салона, но и продлевает жизнь климатической системе вашего автомобиля.

