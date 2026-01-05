Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

Вы узнаете:
- Что должно быть в авто зимой
- Зачем оставлять кошачий наполнитель в авто
- Что делать, если авто застряло в снегу
Зимние поездки часто осложняются из-за снега и льда. Чтобы избежать проблем, водителям советуют проверять состояние шин и аккумулятора, брать теплую одежду и аварийные запасы. Кроме привычных советов, в этом сезоне эксперты рекомендуют держать в автомобиле кошачий наполнитель, отмечает Express.
На первый взгляд это может показаться странным, однако именно он способен помочь в ситуациях, когда автомобиль теряет сцепление на скользкой дороге.
Рекомендуем прочитать наш материал: Без скребка и щетки: простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто
Что делать, если авто застряло в снегу
Если машина застряла в снегу или на льду, не стоит резко прокручивать колеса, это только ухудшит положение. Сначала расчистите снег вокруг шин, а затем посыпьте кошачий наполнитель перед ведущими колесами. Это создаст дополнительное трение, поглотит влагу и даст возможность постепенно выехать.
В отличие от соли, кошачий наполнитель не замерзает и не вредит металлическим деталям авто. Его легко хранить в багажнике, он не занимает много места и может стать полезным в непредсказуемых зимних условиях.
Как убрать конденсат с окон авто
Кроме пользы на дороге, водители отмечают, что наполнитель помогает бороться с конденсатом и запотеванием окон в салоне. Для этого достаточно насыпать наполнитель в небольшой тканевый мешочек или носок и оставить его и салоне. Материал хорошо поглощает влагу, благодаря чему стекла дольше будут сухими и чистыми.
Читайте также:
- Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд
- Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры
- Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред