Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

Рассказываем, как кошачий наполнитель может пригодиться водителям в холодное время года.

Зачем оставлять кошачий наполнитель в авто/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что должно быть в авто зимой

Зачем оставлять кошачий наполнитель в авто

Что делать, если авто застряло в снегу

Зимние поездки часто осложняются из-за снега и льда. Чтобы избежать проблем, водителям советуют проверять состояние шин и аккумулятора, брать теплую одежду и аварийные запасы. Кроме привычных советов, в этом сезоне эксперты рекомендуют держать в автомобиле кошачий наполнитель, отмечает Express.

На первый взгляд это может показаться странным, однако именно он способен помочь в ситуациях, когда автомобиль теряет сцепление на скользкой дороге.

Что делать, если авто застряло в снегу

Если машина застряла в снегу или на льду, не стоит резко прокручивать колеса, это только ухудшит положение. Сначала расчистите снег вокруг шин, а затем посыпьте кошачий наполнитель перед ведущими колесами. Это создаст дополнительное трение, поглотит влагу и даст возможность постепенно выехать.

В отличие от соли, кошачий наполнитель не замерзает и не вредит металлическим деталям авто. Его легко хранить в багажнике, он не занимает много места и может стать полезным в непредсказуемых зимних условиях.

Как убрать конденсат с окон авто

Кроме пользы на дороге, водители отмечают, что наполнитель помогает бороться с конденсатом и запотеванием окон в салоне. Для этого достаточно насыпать наполнитель в небольшой тканевый мешочек или носок и оставить его и салоне. Материал хорошо поглощает влагу, благодаря чему стекла дольше будут сухими и чистыми.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

