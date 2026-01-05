Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

Инна Ковенько
5 января 2026, 15:06
97
Рассказываем, как кошачий наполнитель может пригодиться водителям в холодное время года.
Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих
Зачем оставлять кошачий наполнитель в авто/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что должно быть в авто зимой
  • Зачем оставлять кошачий наполнитель в авто
  • Что делать, если авто застряло в снегу

Зимние поездки часто осложняются из-за снега и льда. Чтобы избежать проблем, водителям советуют проверять состояние шин и аккумулятора, брать теплую одежду и аварийные запасы. Кроме привычных советов, в этом сезоне эксперты рекомендуют держать в автомобиле кошачий наполнитель, отмечает Express.

На первый взгляд это может показаться странным, однако именно он способен помочь в ситуациях, когда автомобиль теряет сцепление на скользкой дороге.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Без скребка и щетки: простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто

Что делать, если авто застряло в снегу

Если машина застряла в снегу или на льду, не стоит резко прокручивать колеса, это только ухудшит положение. Сначала расчистите снег вокруг шин, а затем посыпьте кошачий наполнитель перед ведущими колесами. Это создаст дополнительное трение, поглотит влагу и даст возможность постепенно выехать.

В отличие от соли, кошачий наполнитель не замерзает и не вредит металлическим деталям авто. Его легко хранить в багажнике, он не занимает много места и может стать полезным в непредсказуемых зимних условиях.

Как убрать конденсат с окон авто

Кроме пользы на дороге, водители отмечают, что наполнитель помогает бороться с конденсатом и запотеванием окон в салоне. Для этого достаточно насыпать наполнитель в небольшой тканевый мешочек или носок и оставить его и салоне. Материал хорошо поглощает влагу, благодаря чему стекла дольше будут сухими и чистыми.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

17:07Синоптик
"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44Новости
Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

16:44Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Последние новости

17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

16:44

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

16:13

Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

16:09

Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

Реклама
16:02

Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

15:49

Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

15:41

Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

14:27

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

14:17

Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

Реклама
14:03

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

14:02

Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

14:01

РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

14:01

Не хлам, а инвестиция: профессионал рассказал о самых ценных вещах секонд-хендов

13:55

Россияне оснащают Шахеды ПЗРК "Верба": СМИ объяснили, чем это опасно

13:54

Колядка или щедривка: простая ошибка, которой боятся на каждое Рождество

13:43

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

13:26

"Где-то развалило дом": маленький сын Козловского удивил реакцией на обстрел

13:19

Никогда не садитесь на порог: во что верили наши предки и чего они боялись

13:17

Харьков и Днепр трясет от взрывов: РФ атакует города ракетами и дронами, деталиВидео

12:32

Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюкВидео

12:26

Зачем рассаду поливают медом: как быстро укрепить рассадуВидео

12:22

Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы

12:21

"Нельзя было год беременеть": победительница "Холостяка" Белень поделилась личным

12:21

Предательница Ани Лорак срочно покинула РФ вслед за дочерью

12:20

Экс-министр финансов Канады стала советницей Зеленского: что известно

11:58

Зеленский назначил первого заместителя Буданова: кто он

11:43

Возлюбленный Наталки Денисенко может повторить судьбу Андрея Фединчика

11:31

Оккупанты прорываются в еще один крупный город: военный оценил угрозу

11:25

РФ стянула "элитные войска" для захвата одного города: где идут горячие бои

Реклама
11:18

Как он вырос: Леся Никитюк показала полугодовалого сына

11:06

В здании огромная дыра, есть пострадавшие: россияне влупили по больнице со стационаром в КиевеФото

10:48

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

10:45

Какие комплименты нельзя говорить девушке: самые распространенные ошибки

10:29

Отключение света в Украине — графики на 5 января (обновляется)

10:25

Почему арест Мадуро может не испугать Путина и Си Цзиньпина — The Telegraph

10:20

Даже упоминаются в песнях: какие популярные имена ошибочно считают украинскими

10:10

"Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений

09:59

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

09:57

Василий Вирастюк рассказал о смерти жены - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять