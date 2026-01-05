СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

Главное:
- Зеленский встретился с Евгением Хмарой
- Он стал исполняющим обязанности главы СБУ
5 января Владимир Зеленский сообщил, что Василий Малюк уходит с должности главы СБУ. Позже президент Украины подписал указ, в котором говорится о том, что исполняющим обязанности главы СБУ будет глава Центра специальных операций "А" Евгений Хмара.
Известно, что Зеленский лично встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Об этом он сообщил в Telegram.
"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности", - подчеркнул он.
Президент подчеркнул, что опыт украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ будет масштабироваться.
"Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим", - подытожил Зеленский.
Кто такой Евгений Хмара
Евгений Хмара — украинский военный, генерал-майор, начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 25 августа 2025 года.
В 2023 году руководил специальной операцией по освобождению острова Змеиный от оккупантов. В том же году стал руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом и получил воинское звание бригадного генерала. Уже в 2024 году Евгений Хмара получил звание генерал-майора.
21 марта 2019 года был награжден орденом Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга.
Василий Малюк ушел с должности главы СБУ
Ранее Василий Малюк лично рассказал, что уходит с должности главы СБУ.
Он подчеркнул, что останется в системе СБУ и будет работать над тем, чтобы задавать врагу максимальный урон.
"Уверен, что сильная и современная спецслужба - залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины", - подчеркнул он.
Кадровые изменения - что известно
Как сообщал Главред, 2 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.
После этого Зеленский назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.
В то же время 5 января стало известно, что Сергей Кислица официально получил должность первого заместителя Кирилла Буданова от президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также:
- Назначение Буданова в ОП: эксперт раскрыл последствия для военной разведки
- "Без иллюзий": эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова
- Экс-министр финансов Канады стала советницей Зеленского: что известно
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред