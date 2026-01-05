СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

В частности, он руководил специальной операцией освобождения острова Змеиный.

Что известно о Евгении Хмаре

Зеленский встретился с Евгением Хмарой

Он стал исполняющим обязанности главы СБУ

5 января Владимир Зеленский сообщил, что Василий Малюк уходит с должности главы СБУ. Позже президент Украины подписал указ, в котором говорится о том, что исполняющим обязанности главы СБУ будет глава Центра специальных операций "А" Евгений Хмара.

Известно, что Зеленский лично встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Об этом он сообщил в Telegram.

"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что опыт украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ будет масштабироваться.

"Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим", - подытожил Зеленский.

Кто такой Евгений Хмара

Евгений Хмара — украинский военный, генерал-майор, начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 25 августа 2025 года.

В 2023 году руководил специальной операцией по освобождению острова Змеиный от оккупантов. В том же году стал руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом и получил воинское звание бригадного генерала. Уже в 2024 году Евгений Хмара получил звание генерал-майора.

21 марта 2019 года был награжден орденом Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга.

Евгений Хмара

Василий Малюк ушел с должности главы СБУ

Ранее Василий Малюк лично рассказал, что уходит с должности главы СБУ.

Он подчеркнул, что останется в системе СБУ и будет работать над тем, чтобы задавать врагу максимальный урон.

"Уверен, что сильная и современная спецслужба - залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины", - подчеркнул он.

Кадровые изменения - что известно

Как сообщал Главред, 2 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.

После этого Зеленский назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.

В то же время 5 января стало известно, что Сергей Кислица официально получил должность первого заместителя Кирилла Буданова от президента Украины Владимира Зеленского.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

