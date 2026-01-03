Назначение Буданова в ОП: эксперт раскрыл последствия для военной разведки

Назначение Буданова, по словам Сергея Кузана, означает усиление президента сразу в двух ключевых сферах - безопасности и внешней политики.

Назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента никоим образом не повлияет на возможности Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом в интервью Главреду заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, у Кирилла Буданова есть сильные заместители, каждый из которых отвечает за свое направление. Поэтому назначение нового руководителя - это скорее технический вопрос, ведь ГУР действует как система, где все знают, что делать.

"Это не первые дни войны - теперь там все отлажено. Поэтому мы, скорее всего, увидим не спад, а наоборот - дальнейшее наращивание возможностей и хорошие результаты. Назначение Буданова - это прежде всего политическое решение президента. Оно четко показывает приоритеты: вопросы безопасности, разведки и войны в широком смысле остаются ключевыми. ГУР - это не только о фронте, но и о получении информации, специальных операциях, диверсиях, комплексном подходе", - подчеркнул Кузан.

Эксперт напоминает, что ГУР провел ряд успешных специальных операций, имеет источники и контакты в разных кругах, в том числе за рубежом. Речь идет не только о России, но и о работе по всему миру.

"Успешные операции, которые ГУР проводил в разных странах, предусматривали широкую осведомленность. Это непосредственно касается нашей безопасности, ведь ГУР как военная разведка имеет полную картину ситуации - как в Вооруженных силах, так и в военно-политическом и военно-экономическом измерениях в разных странах мира, в том числе среди наших партнеров", - пояснил он.

Кузан подчеркивает, что назначение Кирилла Буданова означает усиление президента сразу в двух ключевых направлениях его деятельности: безопасности и обороны, а также внешней политики и международной деятельности. В других направлениях, по его словам, уже работают соответствующие специалисты, которые давно находятся в Офисе президента, и вряд ли они оставят свои должности.

В то же время эксперт считает, что специалисты, которые выполняли аналогичную работу в ГУР, вместе с Кириллом Будановым постепенно перейдут в политическую плоскость. Это позволит реализовывать наработанные подходы не только на уровне спецслужб, но и на институциональном уровне - формировать, контролировать и задавать тон государственной политике именно в сферах безопасности и обороны, а также внешней политики.

Напомним, как писал Главред, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.

Позже президент Зеленский заявил, что глава Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова.

Кроме того, в пятницу, 2 января, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. В то же время президент отметил, что Шмыгаль "остается в команде". Ему президент предложил новую должность, но не указал, какую именно.

Рагише Зеленский заявил, что вскоре произойдет смена руководителя Государственной пограничной службы. Президент сообщил об уходе с должности главы ГПСУ Сергея Дейнеки, который продолжит работу в системе МВД.

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

