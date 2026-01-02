Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

В то же время президент отметил, что Шмыгаль "остается в команде".

Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины

В сфере обороны нужно реализовать "такие изменения, которые помогут".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

Об этом президент Украины сообщил в вечернем обращении, комментируя кадровые в руководстве государством.

"Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами относительно линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов", — сказал Владимир Зеленский.Он добавил, что в сфере обороны нужно реализовать "такие изменения, которые помогут".

В то же время президент отметил, что Шмыгаль "остается в команде". Президент Украины сказал, что предложил нынешнему главе Минобороны Денису Шмыгалю новую должность, но не указал, какую именно.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Кадровые перестановки

2 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.

Также Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время.

По его словам, в то же время есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ. Президент отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко в ближайшее время подаст кандидатуры на смену главы ГПСУ.

