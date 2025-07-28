Украину будут атаковать реактивные "Шахеды": Федоров раскрыл планы оккупантов

Сегодняшние эффективные системы перехвата "Шахедов" могут стать недостаточными уже завтра, отметил министр.

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Украину будут атаковать реактивные "Шахеды" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия начнет массово использовать реактивные дроны

Украина должна искать ответы на новые угрозы

Армия РФ начала внедрять технологии, которые позволяют "Шахедам" эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

Он отметил, что развитие дроновых технологий в современной войне происходит стремительно, меняется тактика, появляются новые решения, и Украина должна действовать на опережение.

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"Мы ежедневно адаптируем тактику, ведь враг быстро учится и совершенствует дроны. Уже интегрируют новые технические возможности, которые позволяют "Шахедам" обходить наши перехватчики", – заявил Федоров.

По его прогнозам, в ближайшем будущем Россия начнет массово использовать реактивные дроны, поэтому Украина уже сейчас должна искать ответ на эти угрозы. Он также добавил, что сегодняшние эффективные системы перехвата могут стать недостаточными уже завтра.

Сейчас, по словам министра, Украина заключила контракты с по меньшей мере четырьмя технологическими компаниями, которые занимаются созданием современных перехватчиков.

"Есть прорывные технологии, которые раньше занимали бы годы разработки, а мы уже их запускаем в производство. Теперь главное масштабировать эти решения", – пояснил Федоров.

В то же время он подчеркнул, что Россия продолжает атаковать критическую инфраструктуру и предприятия, занимающиеся производством БПЛА. Из-за этого украинскому бизнесу приходится регулярно менять локации, работать над защитой производства, а государство всячески способствует этому процессу.

Чем можно сбивать "Шахеды"

Как ранее сообщал Главред, лазерное оружие хоть и считается перспективным, но оно вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию с массированными ударами дронов по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Украинская легкомоторная авиация могла бы стать отличным средством для борьбы с "Шахедами". Легкие ракеты могут уничтожать цель на расстоянии 3-5 км. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их имитаторов. За сутки российские оккупанты могут максимально запустить по Украине до 500 беспилотников. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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