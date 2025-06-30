В Украине разработали антидроноввые патроны: Федоров рассказал об успехе в этом деле

Производитель из Brave1 разработал боеприпасы для борьбы с дронами.

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В Украине разработали патроны для уничтожения дронов / коллаж: Главред, фото: скриншот с ТК fedorov

Кратко:

Разработка получила кодификацию по стандартам НАТО

Конечная цель - чтобы каждый пехотинец имел под рукой магазин таких патронов

Оборонный кластер Brave1 запустил разработку специальных антидроновых патронов, которые существенно повышают шансы украинских военных поражать движущиеся цели, в частности FPV-дроны и "мавики". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своих соцсетях.

Внешне это стандартные патроны самого распространённого калибра, пригодные для использования в обычном автомате.

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Ключевое отличие - специальная боевая часть, которая обеспечивает большую вероятность поражения дронов ещё до того, как они успеют атаковать. Разработка уже получила кодификацию по стандартам НАТО.

В Brave1 отмечают, что конечная цель - чтобы каждый пехотинец имел под рукой магазин таких патронов и мог быстро зарядить их в случае воздушной угрозы.

Кроме того, Федоров в интервью NV рассказал, есть ли у Украины какое-либо технологическое решение, которое можно было бы запустить в серийное производство, чтобы нейтрализовать проблему "Шахедов".

"Сейчас идет активная работа по перехватчикам, и некоторые из них сделали невероятный прорыв. Я не хочу вдаваться в детали, но скажу так, что в случае масштабирования этих продуктов ситуация может измениться коренным образом", - ответил Федоров.

Министр отметил, что некоторые вещи нельзя озвучивать, чтобы не оставлять подсказки врагу. Тем не менее он заверил, что произошли определенные технологические сдвиги, которые Украина несколько лет не могла решить.

Дроны в Украине - главное:

Ранее сообщалось о том, что в Украине развивается проект дрона-"матки". Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием Франции запустит производство беспилотников в Украине.

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Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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