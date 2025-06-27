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"Для защиты городов": Зеленский провел "технологическую" Ставку, что решили

Сергей Кущ
27 июня 2025, 22:27
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Зеленский дал несколько поручений, которые остаются неразглашенными.
'Для защиты городов': Зеленский провел 'технологическую' Ставку, что решили
/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

Вы узнаете:

  • Что обсуждалось на Ставке
  • Какие решения были приняты

Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещания, посвященного дроновым технологиям и их производству в Украине.

Как рассказал глава государства в своем вечернем обращении, на Ставке были заслушаны доклады от военного командования, Министерства обороны, Министерства по стратегическим отраслям промышленности и разведки. Основное внимание уделялось дронам — от финансирования до упрощения регуляторных процессов.

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"Ключевая цель — производить максимум именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов. С учетом развития технологий врага", — подчеркнул президент.

Отдельный доклад был посвящен технологическим планам России. В ответ на эти вызовы Зеленский дал несколько поручений, которые остаются неразглашенными. Ожидается, что результатом станет увеличение производства дронов непосредственно в Украине.

Также президент отметил важность поддержки как государственных предприятий, так и частного бизнеса, чтобы масштаб производства отвечал реальным условиям войны.

"Главное, чтобы масштаб нашего производства и быстрота развития дронов были реально адекватны условиям войны", — подчеркнул Зеленский.

Ракета-дрон "Пекло"

Напомним, 6 декабря 2024 года ВСУ получили несколько десятков ракет-дронов "Пекло". Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что эти ракеты имеют дальность 700 км и скорость 700 км/ч, поэтому могут достигать Московской области, аэродромов стратегической авиации в Энгельсе, позиций Северного Кавказа, Ростовской и Краснодарского края, а также Новороссийска.

Силы обороны Украины получили первую партию украинских дронов-ракет "Пекло", которые способны уничтожать склады, технику и позиции россиян, в том числе и на территории РФ. Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что "Пекло" - это не просто дрон, а полноценная ракета с боевой частью примерно 30 кг и высокой скоростью.

Как сообщал Главред, в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Пекло". Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерционное и GPS-наведение.

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