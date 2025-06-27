'Для защиты городов': Зеленский провел 'технологическую' Ставку, что решили

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- Что обсуждалось на Ставке
- Какие решения были приняты
Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещания, посвященного дроновым технологиям и их производству в Украине.
Как рассказал глава государства в своем вечернем обращении, на Ставке были заслушаны доклады от военного командования, Министерства обороны, Министерства по стратегическим отраслям промышленности и разведки. Основное внимание уделялось дронам — от финансирования до упрощения регуляторных процессов.
"Ключевая цель — производить максимум именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов. С учетом развития технологий врага", — подчеркнул президент.
Отдельный доклад был посвящен технологическим планам России. В ответ на эти вызовы Зеленский дал несколько поручений, которые остаются неразглашенными. Ожидается, что результатом станет увеличение производства дронов непосредственно в Украине.
Также президент отметил важность поддержки как государственных предприятий, так и частного бизнеса, чтобы масштаб производства отвечал реальным условиям войны.
"Главное, чтобы масштаб нашего производства и быстрота развития дронов были реально адекватны условиям войны", — подчеркнул Зеленский.
Ракета-дрон "Пекло"
Напомним, 6 декабря 2024 года ВСУ получили несколько десятков ракет-дронов "Пекло". Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что эти ракеты имеют дальность 700 км и скорость 700 км/ч, поэтому могут достигать Московской области, аэродромов стратегической авиации в Энгельсе, позиций Северного Кавказа, Ростовской и Краснодарского края, а также Новороссийска.
Силы обороны Украины получили первую партию украинских дронов-ракет "Пекло", которые способны уничтожать склады, технику и позиции россиян, в том числе и на территории РФ. Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что "Пекло" - это не просто дрон, а полноценная ракета с боевой частью примерно 30 кг и высокой скоростью.
Как сообщал Главред, в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Пекло". Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерционное и GPS-наведение.
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