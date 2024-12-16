Крылатую ракету-дрон "Пекло" начали производить серийно – СМИ

"Пекло" на 70% состоит из отечественных компонентов, которые производят государственные и частные компании.

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Стало известно, сколько ракет "Пекло" выпустила Украина / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Кратко:

Разработчик изготовил около 100 ракет

Ракета получила как минимум два способа наведения

В Украине началось серийное производство новой украинской крылатой ракеты "Пекло". Компания-производитель уже изготовила около 100 единиц. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Экономическая правда".

"За последние три месяца разработчик изготовил около 100 ракет и сейчас наращивает способности производства", - пишет издание. видео дня

Сообщается, что контракты с производителем заключают те же подразделения, которые используют дальнобойные БпЛА. Цена одной ракеты не разглашается.

Разработчик отметил, что "Пекло" на 70% состоит из отечественных компонентов, которые производят государственные и частные компании. Ракета может использовать различные двигатели, что делает производство более гибким.

Ракета получила как минимум два способа наведения: инерциальное и GPS. Размер боевой части ракеты "Пекло" сопоставим с размером БЧ обычного дальнобойного дрона (ориентировочно 50 кг).

Дрон-ракета "Пекло" инфографика / Инфографика: Главред

Дрон-ракета "Пекло" - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 6 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.

Силам обороны Украины передали первую партию дронов-ракет "Пекло" отечественного производства. Это оружие станет весомым инструментом, поскольку позволит уничтожать российские склады, технику, пункты дислокации, в частности на территории РФ. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

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