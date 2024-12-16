Обеспечение вооружением в приоритете: детали визита Дейнеко на границу с РФ

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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил пограничные позиции на Сумщине, расположенные на границе с Россией. Во время рабочей поездки он ознакомился с текущей ситуацией на оборонительных линиях, где пограничники удерживают свои позиции, а также проверил состояние обеспечения подразделений всем необходимым для эффективного выполнения задач.

Руководители Сумского пограничного отряда и бригады "Стальной рубеж" доложили об оперативной обстановке, активности противника и мерах, которые применяются для противодействия вражеским силам. В своих отчетах они отметили, что враг не прекращает обстреливать приграничье с использованием разнообразного вооружения, в основном артиллерии. В то же время на всей протяженности границы сохраняется угроза диверсионно-разведывательной деятельности противника, хотя активность диверсионно-разведывательных групп несколько снизилась.

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Особое внимание Сергей Дейнеко уделил условиям несения службы военнослужащих и вопросу их обеспечения, в частности вооружением, боеприпасами, техникой и другим необходимым имуществом.

"Обеспечение подразделений вооружением и всем необходимым - это наш безоговорочный приоритет. Каждый орган управления должен делать все возможное для этого. На передовой военнослужащие должны быть полностью обеспечены, чтобы эффективно выполнять задачи. Актуальные потребности наших защитников должны решаться без проволочек", - подчеркнул Председатель ГПСУ.

Пограничники также отметили, что эффективная интеграция имеющегося вооружения, в частности минометов, артиллерийских систем и беспилотных летательных аппаратов различных типов, позволяет наносить противнику значительные потери.

Отдельно обсуждались вопросы развития и усиления подразделений РУБАК, а также инженерно-фортификационного обустройства позиций. Участники встречи отметили, что на участках, где Силы обороны Украины проводят операции в Курской области, фортификационные работы ведутся непосредственно вдоль государственной границы, чтобы максимально укрепить рубежи.

В завершение Сергей Дейнеко выразил благодарность всем пограничникам за их самоотверженную службу и отметил весомый вклад каждого военнослужащего в приближение Победы Украины.

Фокусные темы: обеспечение, оборонительные линии, фортификация, современное вооружение, самоотверженность пограничников.

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