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Силам обороны передали партию новейших ракет-дронов "Пекло" - Зеленский

Мария Николишин
6 декабря 2024, 14:49обновлено 6 декабря, 16:01
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Украина будет наращивать производство и применение дронов-ракет "Пекло".
Силам обороны передали партию новейших ракет-дронов 'Пекло' - Зеленский
Дрон-ракета "Пекло" / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Сегодня Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

"Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача - наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждой, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине сражаться", - подчеркнул президент.

видео дня

Корреспондент Укринформа сообщает, что участие в мероприятии, кроме главы государства, приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр и советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Отмечается, что это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в войска, и запустили в серийное производство.

"Уже есть пять успешных применений ракет-дронов "Пекло"", - сообщили во время мероприятия.

Также известно, что упомянутая ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

Из соображений безопасности другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются.

Дрон-ракета "Пекло" - видео:

Силам обороны передали партию новейших ракет-дронов 'Пекло' - Зеленский

Также участники мероприятия отметили, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет, зато значительно дешевле.

Силам обороны передали партию новейших ракет-дронов 'Пекло' - Зеленский
Дрон-ракета "Пекло" / Инфографика: Главред

Дроны украинского производства - что известно

Как уже сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что украинские ударные беспилотники способны бить по целям не территории страны-агрессора РФ на расстояние до 1800 километров.

25 августа глава государства впервые показал новейшую украинскую дальнобойную ракету "Паляница". Украинская ракета-дрон была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что одна украинская дальнобойная ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов. Новое гибридное оружие может значительно изменить ситуацию на фронте.

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