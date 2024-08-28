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"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

Руслана Заклинская
28 августа 2024, 00:26
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Украинские военные обращаются к частному сектору для снижения затрат на производство этих ракет, рассказал Михаил Федоров.
'Паляница' изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона
Федоров раскрыл цену украинского гибридного оружия "Паляница" / Колаж: Главред, фото: t.me/zedigital, Максим Глушак, скриншот из видео

Одна украинская дальнобойная ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов. Новое гибридное оружие может значительно изменить ситуацию на фронте. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью агентству Associated Press.

"Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия не ожидает", - отметил министр.

Федоров не раскрыл точную дальность и объемы производства ракеты-дрона из соображений безопасности. Однако он подчеркнул, что с конца 2022 года активно занимается разработкой нового оружия.

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По его словам, для снижения затрат на производство "Паляницы" активно привлекаются частные компании. Федоров отметил, что частный сектор сейчас играет ключевую роль в поставке дронов для ВСУ.

Министр считает, что огромная территория России может стать ее слабым местом.

"Невозможно выработать достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы защитить такую большую территорию. Для нас это открывает возможность действовать глубоко в тылу врага", - отметил Федоров.

Один из специалистов, который привлечен к проекту сказал изданию, что ракета большой дальности является "абсолютно новой разработкой, с нуля". Проектировать ее начали около 18 месяцев назад.

"Это не продолжение старого советского проекта", - подчеркнул он.

Кто такой Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Украинская ракета-дрон "Паляница" - что известно

Напомним, 24 августа Украина впервые использовала новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница" против российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в честь Дня Независимости. Он отметил, что "Паляница" стала новым методом возмездия агрессору.

По данным Defence Express, это оружие могли использовать и раньше во время ударов по вражеским объектам на оккупированных территориях. Министр Александр Камышин подтвердил, что ракета-дрон уже применялась против оккупантов.

Как сообщал Главред, ракета-дрон "Паляница" является ответом на промедление некоторых партнеров с важными решениями заявил Зеленский. Он подчеркнул, что новые украинские разработки, в частности "Паляница", могут изменить ход войны.

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