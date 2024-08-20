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Нет проблемы в этом: еще она страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ

Степан Гафтко
20 августа 2024, 02:31
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Дания разрешила ВСУ бить своим оружием по территории России в Курской области.
Нет проблемы в этом: еще она страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ
Дания разрешила ВСУ использовать их оружие против РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, Forsvarsgalleriet

Дания решила разрешить Украине использовать свое оружие в Курской операции против российских оккупантов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает DR.

Политик заявил, что его страна не видит никаких проблем в том, чтобы позволить украинцам бить датским оружием по РФ, ведь это "часть самообороны".

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Несмотря на то, что ВСУ пересекли российскую границу и проводят наступление на Курщине, позиция Дании в вопросе поддержки Украины остается неизменной.

"Самооборона вполне может включать в себя вхождение на территорию агрессора, - говорит он. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты атакующей стороны, то это полностью в рамках правил войны", - заявил Расмуссен.

От добавил, что использование датского оружия на территории России не выходит за рамки правил поддержки союзников Дании.

Военная помощь от Дании для Украины

Правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи на сумму около 783 млн. датских крон (более 104 млн. евро) для поддержки украинских военных.

Это уже будет 20-й пакет помощи. Сообщается, что средства будут направлены на закупку новой военной техники через украинскую оборонную промышленность и международных партнеров.

"Вы не можете установить границу, что оружие может быть использовано только на украинской территории", - отметил он.

Международная военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, недавно представитель Администрации Байдена Джон Кирби заявил, что США готовят новый пакет военной помощи.

Также немецкий заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сделал заявление, согласно которому стало понятно, что Германия не собирается прекращать военную поддержку Украины.

В правительстве Германии ранее заявили, что будущий размер помощи для Украины будет определен только после принятия бюджета страны.

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