Германия скоро может прекратить военную помощь Украине: 'грозит заморозкой'

Запрет уже действует и ситуация для Украины также может вскоре ухудшиться, поскольку запланированную военную поддержку планируют сократить почти вдвое.

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Германия может прекратить военную помощь Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, УНИАН

Бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины, в оппозиции говорят о заморозке финансовой.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны немецкой канцелярии и министерства финансов. Соответствующую просьбу министр финансов Кристиан Линднер передал в письме к министру обороны Борису Писториусу 5 августа, пишет издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Издание отмечает, что запрет уже действует и ситуация для Украины также может вскоре ухудшиться, поскольку запланированную военную поддержку планируют сократить почти вдвое в следующем году, а затем уменьшить до менее чем десятой части от нынешней суммы в 2027 году.

С точки зрения Министерства финансов, однако, все выглядит иначе. Письмо Линднера от 5 августа, которое есть в распоряжении издания, показывает, что он не ожидает внезапного сокращения средств для Украины. Правда, деньги теперь будут поступать не из федерального бюджета, а из замороженных активов российского центрального банка.

Союзники Украины конфисковали около 300 миллиардов долларов после масштабной войны РФ, и страны G7 на своем саммите в Италии решили использовать поступления от этих денег для финансирования 50-миллиардного кредита для Киева. Теперь Линднер ожидает, что Украина использует эти деньги для "покрытия значительной части своих военных потребностей".

Если бы это произошло, немецкие деньги некоторое время были бы не нужны. Однако решение стран G7 еще далеко от реализации и является юридически противоречивым. Продолжаются международные переговоры, и никто ни в одном из федеральных ведомств, с которыми общалась FAS, не знает, сколько месяцев пройдет, прежде чем деньги наконец поступят.

Что такое G7? G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия. Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно. С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

Один из собеседников в немецком правительстве сказал, что достигнута та грань, за которой Германия больше не может давать Украине никаких обещаний. Это стало бы выполнением предвыборного требования "Альтернативы для Германии", партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт и председателя саксонского ХДС Михаэля Кречмера как можно быстрее прекратить поддержку Украины оружием.

Это подтверждают и в бюджетном комитете Бундестага: сейчас "новые заказы для Украины не размещаются, поскольку они больше не финансируются". С ним соглашается Инго Гедехенс, бюджетный политик от оппозиционного ХДС: "Со дня на день Олаф Шольц и его коалиция заморозят финансовую, а следовательно, и военную поддержку Украины".

Наблюдения FAS в зоне боевых действий иллюстрируют влияние постоянного отсутствия поддержки со стороны Германии. Некоторые немецкие пушки на передовой имеют так мало запчастей и боеприпасов, что могут сделать только три-четыре выстрела в день.

По информации из нескольких источников, запрет на дополнительное финансирование военной помощи Украине привел к "настоящему спору" в федеральном правительстве. Канцелярия хочет приостановить финансирование, но Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство экономики с этим не согласны.

Военная помощь от Германии

Напомним, что после прорыва на Курщине в Германии намекнули, что могут дать ВСУ больше Leopard 2. Немецкий чиновник считает, что прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует", а военное руководство "перегружено" этим.

Германия предоставила карт-бланш и теперь ВСУ могут использовать оружие "по своему усмотрению". Международное право разрешает удары по территории агрессора для защиты собственной страны, поэтому у ВСУ нет ограничений на использование немецкого оружия, заявил Арно Коллац.

Германия передаст ВСУ большой пакет помощи. Генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал о том, что до декабря 2024 года Берлин намерен передать Киеву по большой арсенал оружия: 2 системы ПВО малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard и многое другое.

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