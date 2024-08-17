УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Германия скоро может прекратить военную помощь Украине: "грозит заморозкой"

Юлия Закрепа
17 августа 2024, 16:38
261
Запрет уже действует и ситуация для Украины также может вскоре ухудшиться, поскольку запланированную военную поддержку планируют сократить почти вдвое.
Германия скоро может прекратить военную помощь Украине: 'грозит заморозкой'
Германия может прекратить военную помощь Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, УНИАН

Бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины, в оппозиции говорят о заморозке финансовой.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны немецкой канцелярии и министерства финансов. Соответствующую просьбу министр финансов Кристиан Линднер передал в письме к министру обороны Борису Писториусу 5 августа, пишет издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

видео дня

Издание отмечает, что запрет уже действует и ситуация для Украины также может вскоре ухудшиться, поскольку запланированную военную поддержку планируют сократить почти вдвое в следующем году, а затем уменьшить до менее чем десятой части от нынешней суммы в 2027 году.

С точки зрения Министерства финансов, однако, все выглядит иначе. Письмо Линднера от 5 августа, которое есть в распоряжении издания, показывает, что он не ожидает внезапного сокращения средств для Украины. Правда, деньги теперь будут поступать не из федерального бюджета, а из замороженных активов российского центрального банка.

Союзники Украины конфисковали около 300 миллиардов долларов после масштабной войны РФ, и страны G7 на своем саммите в Италии решили использовать поступления от этих денег для финансирования 50-миллиардного кредита для Киева. Теперь Линднер ожидает, что Украина использует эти деньги для "покрытия значительной части своих военных потребностей".

Если бы это произошло, немецкие деньги некоторое время были бы не нужны. Однако решение стран G7 еще далеко от реализации и является юридически противоречивым. Продолжаются международные переговоры, и никто ни в одном из федеральных ведомств, с которыми общалась FAS, не знает, сколько месяцев пройдет, прежде чем деньги наконец поступят.

Что такое G7?

G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.

G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.

Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно.

С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

Один из собеседников в немецком правительстве сказал, что достигнута та грань, за которой Германия больше не может давать Украине никаких обещаний. Это стало бы выполнением предвыборного требования "Альтернативы для Германии", партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт и председателя саксонского ХДС Михаэля Кречмера как можно быстрее прекратить поддержку Украины оружием.

Это подтверждают и в бюджетном комитете Бундестага: сейчас "новые заказы для Украины не размещаются, поскольку они больше не финансируются". С ним соглашается Инго Гедехенс, бюджетный политик от оппозиционного ХДС: "Со дня на день Олаф Шольц и его коалиция заморозят финансовую, а следовательно, и военную поддержку Украины".

Наблюдения FAS в зоне боевых действий иллюстрируют влияние постоянного отсутствия поддержки со стороны Германии. Некоторые немецкие пушки на передовой имеют так мало запчастей и боеприпасов, что могут сделать только три-четыре выстрела в день.

По информации из нескольких источников, запрет на дополнительное финансирование военной помощи Украине привел к "настоящему спору" в федеральном правительстве. Канцелярия хочет приостановить финансирование, но Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство экономики с этим не согласны.

Военная помощь от Германии

Напомним, что после прорыва на Курщине в Германии намекнули, что могут дать ВСУ больше Leopard 2. Немецкий чиновник считает, что прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует", а военное руководство "перегружено" этим.

Германия предоставила карт-бланш и теперь ВСУ могут использовать оружие "по своему усмотрению". Международное право разрешает удары по территории агрессора для защиты собственной страны, поэтому у ВСУ нет ограничений на использование немецкого оружия, заявил Арно Коллац.

Германия передаст ВСУ большой пакет помощи. Генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал о том, что до декабря 2024 года Берлин намерен передать Киеву по большой арсенал оружия: 2 системы ПВО малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard и многое другое.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Германии ВСУ военная помощь Германия
Реклама

Главное за день

Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта

Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта

18:24 Украина
Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен

Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен

18:13 Деньги
"Реалистичный мирный план": Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили

"Реалистичный мирный план": Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили

17:33 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг 9016

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг

Генералы ФСБ сказали Путину – хватит : названа причина провала РФ на Курщине 4687

"Генералы ФСБ сказали Путину – хватит": названа причина провала РФ на Курщине

Кто метит на пост Путина: в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере 2522

Кто метит на пост Путина: в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение 2095

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решение

Последние новости

18:24

Россия вывела часть войск из Украины: в ВСУ рассказали о последствиях для фронта

18:13

Прожиточный минимум в Украине планируют отменить: что будет взамен

18:01

"Перед нами – Москва": Свитан о вероятном направлении движения ВСУ в РФВидео

17:36

Огурцы будут расти до морозов: что добавить в воду для полива

17:33

"Реалистичный мирный план": Зеленский провел переговоры с Трампом - что решили

Операция в Курской области способна "утопить" Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – СвитанОперация в Курской области способна «утопить» Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – Свитан
17:14

В Украине уже с понедельника могут выключать свет: эксперт шокировал прогнозом

17:04

РФ накопила более 100 ракет: украинцам грозит массированный удар – прогноз

16:59

Кадыровцы открыли огонь по солдатам РФ на Курщине: новые детали массовой сдачи в плен ВСУ

16:38

Германия скоро может прекратить военную помощь Украине: "грозит заморозкой"

Реклама
16:27

Операция ВСУ в Курской области может "утопить" Путина: эксперт удивил прогнозом

16:23

Путин Курскую область не отвоюет: какова судьба взятых ВСУ территорийВидео

16:20

Бои не останавливаются ни на минуту: военный оценил угрозу оккупации Покровска

15:56

В РФ говорят о бегстве россиян в Курской области: какие территории заняли ВСУ

15:25

Война в Украине закончится без переговоров с РФ: полковник ВСУ назвал четкие сроки

15:19

Что делать, если из бачка унитаза течет вода: очень легкое, но рабочее решениеВидео

15:04

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Овнам - результат, Тельцам - прибыль, Близнецам - прогрессВидео

15:03

Задонатит еще больше на ВСУ: Долина подняла ценник на корпоративы

14:58

Откуда берется "старческий запах" и как от него избавиться

14:58

США "тянут время": почему ВСУ не дают разрешение на удары по РФ ракетами Storm Shadow

14:47

Украина и РФ готовили тайные переговоры о прекращении огня: СМИ узнали детали

Реклама
14:17

Подойдет и для бургеров, и для коктейлей: самый вкусный рецепт хрена по-домашнему

14:04

Десятки килограмм на голову: Волочкова могла погибнуть прямо у себя дома

13:54

В Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных – Зеленский

13:41

ВСУ продвинулись в Курской области: в Генштабе сделали заявление

13:40

Веет "советчиной": Евгений Клопотенко попал в скандал из-за изменения гимна Киева

12:56

Варить или не варить: как правильно заморозить грибы для долгого хранения

12:56

Путин объявит мобилизацию в РФ: российский политтехнолог спрогнозировал срокиВидео

12:44

Удар ВСУ со стороны Белгорода или движение на Курск: полковник назвал сценарииВидео

12:03

Какие области могут "отколоться" от РФ после Курщины: неожиданный прогноз СвитанаВидео

11:50

Церковный праздник 17 августа: что запрещено делать в этот день

11:29

Заехали в Суджу вместе с ВСУ: РФ в истерике разразилась угрозами итальянскому СМИ

11:09

Как правильно заморозить капусту и в каких блюдах ее можно использовать

11:05

"Похожа на Мадонну": шикарная Тина Кароль показала, как готовится к новому туру

10:50

Операция ВСУ в Курской области удивила НАТО: в Bloomberg раскрыли страхи Запада

10:35

Крушение режима Путина: какая из "башен Кремля" способна нанести удар

09:49

Таро-прогноз на полнолуние 19 августа: Овнам - деньги и любовь, Девам - перемены к лучшемуВидео

09:46

"Генералы ФСБ сказали Путину – хватит": названа причина провала РФ на Курщине

09:32

Могут достичь многого и сразу: самые успешные знаки зодиака

09:29

Гороскоп на завтра 18 августа: Скорпионам - отличные возможности, Овнам - тяжелая работа

09:18

ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты: аналитики ISW раскрыли детали

Реклама
09:03

ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область: в США узнали подробности

08:10

Вся правда о потерях РФ в Украинемнение

07:53

РФ запустила "Шахеды" и ракеты по Украине: в областях раздавались мощные взрывы

06:10

Почему операция в Курской области оказалась такой успешноймнение

05:55

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг

05:31

"Важна правильная схема размена": как операция на Курщине повлияет на переговоры с РФВидео

04:00

Кто метит на пост Путина: в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере

03:30

Проще, чем может показаться: как убрать всю шерсть в доме

01:30

Пик наступления не пройден: боец ВСУ намекнул на новые цели после Курщины

00:47

Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять