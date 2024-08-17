Война в Украине закончится без переговоров с РФ: полковник ВСУ назвал четкие сроки

Горячая фаза российско-украинской войны закончится не раньше 2026 года при условии должного уровня помощи от союзников, считает военный эксперт.

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Полковник ВСУ описал сценарий окончания войны в Украине и назвал сроки / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Украине не нужно начинать мирные переговоры с Россией, пока она не распадется на десятки независимых государств аналогично с СССР. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

По словам Свитана, переговоры с Россией не имеют смысла, так же, как их не было с Советским Союзом, который просто распался после войны в Афганистане. Афганистан заключал соглашения с новообразованными странами после распада СССР.

Эксперт делает вывод, что такая же ситуация будет и в Украине, ведь пока Российская Федерация не распадется на отдельные государства, которых есть 21 республика и до 80 государственных кластеров, вести переговоры не имеет смысла.

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"После развала РФ мы будем заключать политические и экономические договоры с каждым из тех образований, которые будут после распада России, поэтому нет никакого смысла даже говорить о мирных переговорах, их просто не будет", - указывает он.

Он подчеркивает, что распад Российской Федерации будет зависеть прежде всего от экономического давления, а не от военных или политических факторов.

"Это произойдет лет через 7-8, до 10 лет. Примерно тот же срок, что и пережил Советский Союз: В 1979 году начались боевые действия в Афганистане, а в 1991 году Союз развалился. Так что где-то к 2030 году Российская Федерация развалится, причем полностью. Хотя предпосылки к выходу из РФ некоторых республик уже видны на Северном Кавказе: Ичкерия, Ингушетия, Дагестан. Там уже все эти движения начинаются", - сказал военный эксперт.

Свитан прогнозирует, что горячая фаза войны завершится только после выхода украинских войск на государственные границы и освобождения всех оккупированных территорий. Никакие другие механизмы не остановят активные боевые действия, ведь даже после соглашений Минска-1 и Минска-2 боевые действия продолжались. Пока российские оккупационные войска остаются на украинской территории, украинцы будут продолжать бороться с ними, и остановить это стремление невозможно.

"Это прообраз той границы, которая у нас будет между Украиной и Россией, выход на госграницу возможен где-то в 2026 году. Опять-таки если нам будут давать достаточное количество сил и средств. Не раньше. Сначала нам нужно будет освободить Крым, полностью очистив его от россиян, чтобы они не ударили нам в спину, а уже потом освобождать Донбасс. Освобождение Крыма возможно уже в 2025 году, освобождение Донбасса - в 2026-м. Поэтому раньше конца 2026 года горячая фаза войны не закончится", - отмечает он.

Эксперт отмечает, что процессы распада Российской империи могут начаться после освобождения Крыма. После этого Кавказ немедленно активизируется, осознав, что необходимо делать для того, чтобы вытеснить русских с Северного Кавказа.

"Далее начнется процесс освобождения Донбасса, и он пойдет параллельно с развалом России. Развал РФ ускорит и облегчит нам выполнение этой задачи, но это ближе к концу 2026-началу 2027 года", - сказал Свитан.

Он также добавил, что в течение нескольких лет после начала распада России на нашу границу могут накатываться некоторые волны конфликтов. Однако это уже будут локальные боевые действия и столкновения с различными бандитскими формированиями с российской стороны, а не с регулярной армией.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для государства, о чем сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал возможность подобных событий в других регионах РФ, отметив, что Украина граничит с пятью российскими областями, где такие события не исключены.

Ситуация в Мирнограде Донецкойобласти остается напряженной, но контролируемой, сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГОА Юрий Третьяк. В городе до сих пор находятся около 20 тысяч жителей, хотя российские оккупанты находятся всего в шести километрах от населенного пункта.

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