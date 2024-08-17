Какие области могут "отколоться" от РФ после Курщины: неожиданный прогноз Свитана

Военный эксперт, полковник запаса Вооружённых сил Украины Роман Свитан прокомментировал вопрос о том, в каких еще регионах РФ могут начаться события подобные тем, которые происходят в Курской области.
Как напомнил он в ходе чата в Главреде, Украина граничит сразу с пятью областями РФ, поэтому в них не исключены подобные события.
"Не только в Белгородской, но и в Брянской области. Украина граничит с пятью областями России: Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской", - подчеркнул эксперт.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
При этом он напомнил о том, что Воронежская и Ростовская области имеют границу с Донбассом.
"А вот те три области РФ, которые граничат с Сумской, Харьковской и Черниговской областями, могут ждать такие же события, как сейчас разворачиваются на Курщине, по всем 600 км границы", - добавил Свитан.
Смотрите видео – чат с Романом Свитаном в Главреде:
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Ранее сообщалось о том, что в Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев. Об этом рассказал Назарий Кишак - командир подразделения ВСУ, которое состоит из 200 человек.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курской области взорван важный мост. В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм.
Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.
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