Какие области могут "отколоться" от РФ после Курщины: неожиданный прогноз Свитана

Украина граничит с пятью областями России, напомнил Роман Свитан.

https://glavred.info/world/kakie-oblasti-mogut-otkolotsya-ot-rf-posle-kurshchiny-neozhidannyy-prognoz-svitana-10589261.html Ссылка скопирована

Роман Свитан спрогнозировал развитие событий в РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Военный эксперт, полковник запаса Вооружённых сил Украины Роман Свитан прокомментировал вопрос о том, в каких еще регионах РФ могут начаться события подобные тем, которые происходят в Курской области.

Как напомнил он в ходе чата в Главреде, Украина граничит сразу с пятью областями РФ, поэтому в них не исключены подобные события.

"Не только в Белгородской, но и в Брянской области. Украина граничит с пятью областями России: Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

При этом он напомнил о том, что Воронежская и Ростовская области имеют границу с Донбассом.

"А вот те три области РФ, которые граничат с Сумской, Харьковской и Черниговской областями, могут ждать такие же события, как сейчас разворачиваются на Курщине, по всем 600 км границы", - добавил Свитан.

Смотрите видео – чат с Романом Свитаном в Главреде:

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев. Об этом рассказал Назарий Кишак - командир подразделения ВСУ, которое состоит из 200 человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курской области взорван важный мост. В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм.

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред