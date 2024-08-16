В Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев – The Economist

Назарий Кишак рассказал о том, что бывшие заключенные, оказались лучшими воинами, которых он когда-либо видел.

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ВСУ идут вперед в Курской области / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

В Курской области воюет подразделение Вооруженных сил Украины, в котором есть бывшие заключенные, заключившие контракт с ВСУ.

Подразделение из 200 человек, которым командует старший лейтенант Назарий Кишак, на четверть состоит из бывших заключенных, говорится в материале издания The Economist.

Командир подразделения рассказал о том, что его подчиненные - бывшие заключенные, оказались лучшими воинами, которых он когда-либо видел. Он уточнил, что подразделение вошло на территорию Курской области РФ только 10 августа и лишь через три дня боев потеряло своего первого бойца, 24-летнего Михаила, осужденного за грабеж.

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"Суджа остается приоритетом. У нас нет войск, чтобы бросаться ими", — пояснил украинский офицер, оценивая ресурсы на новом направлении.

При этом он также рассказал об успехах своего подразделения. Еще три месяца назад, как отмечается, многие его подчиненные сидели в тюрьме, а сейчас уже уничтожили колонну из 70 кадыровцев.

В то же время офицер советует своим бойцам готовиться к неожиданностям, так как неизвестно, в каком направлении могут пойти операции Украины в дальнейшем.

В свою очередь The Economist отмечает, что острая нехватка бойцов на фронте стала главной причиной, по которой Украина решила последовать примеру России и позволить осужденным выйти досрочно из мест лишения свободы.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области взорван важный мост. В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм.

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Напомним, ранее была названа цель операции на Курщине. Запад должен снять запреты на использование Украиной дальнобойных вооружение на территории агрессора России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

/ Главред

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