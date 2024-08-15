Украина принуждает Путина к миру: у Зеленского назвали цель операции на Курщине

Запад должен снять запреты на использование Украиной дальнобойных вооружение на территории агрессора России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Украина использует военный инструмент, чтобы усадить Путина за стол переговоров - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Внезапная военная операция ВСУ в Курской области – единственный способ заставить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако одного вторжения недостаточно для того, чтобы Путин понял, что воевать не нужно. Запад должен снять ограничение на применения иностранного оружия на российской территории. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью The Independent он рассказал о том, что украинская операция – часть "психологического" давления на Москву.

"Нам нужно использовать абсолютно четкие инструменты, чтобы принудить Россию (к переговорам). Один из них - военный инструмент принуждения. То есть, кроме экономических и дипломатических инструментов, нам нужно наносить России значительные тактические поражения. На Курщине мы видим оптимизацию этого военного инструмента принуждения", - отметил Подоляк. видео дня

По словам чиновника, ситуация на Курщине показала россиянам, что такое война.

"(Россияне) не обсуждают войну, и вообще чувствуют себя достаточно комфортно, потому что где-то идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть на это по телевизору. Но когда война переходит на территорию России, они, конечно, пугаются. Они в шоке. Это имеет значительное влияние на психологическое состояние россиян. Это также является инструментом влияния", - добавил он.

"Украина должна уничтожить цель в ее источнике"

Кроме того, советник главы ОП подверг критике Запад, который не дает Украине возможности использования ракет дальнего радиуса действия в рамках наступательных операций против России. Снятие эмбарго изменило бы ситуацию в войне.

"Украина должна или уничтожить цель в ее источнике, а именно уничтожить базы, с которых осуществляются ракетные и артиллерийские удары, или иметь возможность защищаться с земли с помощью противовоздушного оружия, чего мы не можем сделать, потому что у нас его недостаточно. Это решение не имеет смысла. Когда Украине предоставляется оружие, это (должно) стать нашей ответственностью", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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