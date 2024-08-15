УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Украина принуждает Путина к миру: у Зеленского назвали цель операции на Курщине

Андрей Ганчук
15 августа 2024, 16:56
124
Запад должен снять запреты на использование Украиной дальнобойных вооружение на территории агрессора России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Подоляк, Путин
Украина использует военный инструмент, чтобы усадить Путина за стол переговоров - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Внезапная военная операция ВСУ в Курской области – единственный способ заставить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако одного вторжения недостаточно для того, чтобы Путин понял, что воевать не нужно. Запад должен снять ограничение на применения иностранного оружия на российской территории. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью The Independent он рассказал о том, что украинская операция – часть "психологического" давления на Москву.

"Нам нужно использовать абсолютно четкие инструменты, чтобы принудить Россию (к переговорам). Один из них - военный инструмент принуждения. То есть, кроме экономических и дипломатических инструментов, нам нужно наносить России значительные тактические поражения. На Курщине мы видим оптимизацию этого военного инструмента принуждения", - отметил Подоляк.

видео дня

По словам чиновника, ситуация на Курщине показала россиянам, что такое война.

"(Россияне) не обсуждают войну, и вообще чувствуют себя достаточно комфортно, потому что где-то идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть на это по телевизору. Но когда война переходит на территорию России, они, конечно, пугаются. Они в шоке. Это имеет значительное влияние на психологическое состояние россиян. Это также является инструментом влияния", - добавил он.

"Украина должна уничтожить цель в ее источнике"

Кроме того, советник главы ОП подверг критике Запад, который не дает Украине возможности использования ракет дальнего радиуса действия в рамках наступательных операций против России. Снятие эмбарго изменило бы ситуацию в войне.

"Украина должна или уничтожить цель в ее источнике, а именно уничтожить базы, с которых осуществляются ракетные и артиллерийские удары, или иметь возможность защищаться с земли с помощью противовоздушного оружия, чего мы не можем сделать, потому что у нас его недостаточно. Это решение не имеет смысла. Когда Украине предоставляется оружие, это (должно) стать нашей ответственностью", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Операция ВСУ в Курской области – главные новости по теме:

Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Военное командование Украины создало первую комендатуру на подконтрольных районах Курской области. Возглавил ее генерал-майор Эдуард Москалев. Комендатура создана для поддержания правопорядка.

Украина проведет эвакуацию жителей Курской области, сказала министр по гуманитарным вопросам Ирина Верещук. В частности, Киев готовится создать коридор для гражданских лиц в Сумы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Михаил Подоляк война России и Украины Курская область Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

18:21 Украина
Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, детали

Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, детали

17:59 Мир
ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

17:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе 14446

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска 5475

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела 3723

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы 2674

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы

Последние новости

18:21

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

17:59

Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, деталиВидео

17:51

Детективов НАБУ призвали проверить схему закупки лекарств для онкобольных в ГП "Медицинские закупки"

17:37

Новый украинский комендант Курской области: что известно о генерале Москалеве

17:34

ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
17:33

"Илюха, убегаем": Россия накрыла ФАБами своих пропагандистов во ЛьговеВидео

17:01

Бросил всех волчиц: продюсер рассказал, как Винник убегал из Украины в багажнике

16:56

Украина принуждает Путина к миру: у Зеленского назвали цель операции на Курщине

16:55

Наступление РФ "выдыхается": названа главная цель россиян на востоке

Реклама
16:45

С такой скоростью, как это сделала СБУ, Украина в этой войне обменный фонд еще не пополняла - эксперт

16:43

Лукашенко хочет, чтобы сели за стол переговоров и закончили "драчку" в Украине

16:41

Турецкий мачо Озчивит снимется в российском фильме

16:36

Зеленский призвал Раду принять важный пакет законов: что он предусматривает

16:32

ВСУ окружают райцентр в Курской области: в Bild назвали села, которые потеряла РФ

16:15

Дали фальшивые деньги: alyona alyona рассказала, как ее обманули волонтеры

16:11

"Любит Филлиппок таких голубчиков": Киркоров засветился в объятиях мужчины

16:08

Украина проведет эвакуацию жителей Курской области: в Кабмине раскрыли детали

15:59

"Это безумие - они сбивают своих же": раскрыт существенный недостаток самолетов РФ

15:39

ВСУ зачистили Суджу: в Курской области украинская армия продвинулась вперед

15:36

Церковный праздник 15 августа: что запрещено делать на Успение Пресвятой Богородицы

Реклама
15:35

Военная комендатура в Курской области: Сырский сказал, кто её возглавит

15:21

Отчаяние: жена Виктора Павлика рассказала, что чувствовала из-за диагноза сына

15:17

"Украинцы говорить с ним не будут": в США заявили о бессилии Путина на Курщине

15:11

Войска НАТО в Украине: об отправке своих солдат заговорили в Германии

14:48

Очень сложно удержать позиции: ВСУ перемещаются из-за пожаров на фронте

14:38

Лолита Милявская вышла на сцену без штанов

14:23

ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2 – Sky News

14:08

Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

14:05

"У меня нет мамы": дочь Киркорова совершила каминг аут

14:01

Старт переговоров Украины и РФ: новый обмен пленными уже скоро - FT

13:29

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:27

Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращении - что с нимВидео

13:26

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:22

Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта

13:02

"Переобулась": Ани Лорак показалась в желто-голубом наряде и засветила обручальное кольцо

12:39

После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

12:39

Чтобы не "угробить" стиралку: можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автоматВидео

12:27

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

12:26

Ефросинина vs Остапчук: селебрити надели одинаковые кофточки

12:25

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа и оставила послание

Реклама
12:07

"Сори, Джо": слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину

11:55

Почему неправильно говорить "банківська карта": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

11:35

Оккупанты готовятся к штурмам на одном из направлений фронта: где ждать удара

11:32

У РФ большие проблемы: чем может закончиться наступление ВСУ на Курщине – Bild

11:05

4 причины, почему плохой запах из стиральной машины: несколько правил устранят проблемуВидео

11:03

Самое массовое взятие оккупантов в плен: в руки СБУ сдаются целыми ротами

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Змеям - оскорбления, Собакам - гнев

10:45

Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске

10:15

ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине: в NYT назвали главную опасность

09:57

"Находилась в полном слабоумии": умерла звезда фильма "Дневник памяти" - первые детали

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять