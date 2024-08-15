Военная комендатура в Курской области: Сырский сказал, кто её возглавит

15 августа президент Украины Владимир Зеленский провел ставку, где доложил Александр Сырский.

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Военная комендатура в Курской области / коллаж: Главед, фото: Офис президента, t.me/osirskiy

Сегодня, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел ставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел Ставку. Фронт. Оружие. Обмен пленными. Законодательные инициативы. Детали - позже", - написал президент.

На ней Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на территории Курской области Российской Федерации, которую контролируют Силы обороны Украины, создана военная комендатура во главе с генерал-майором Москалевым.

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"Для поддержания правопорядка, обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура, назначен её руководитель - генерал-майор Москалев", - сказал он.

Также Главком заявил, что по состоянию на 15 августа обстановка на востоке и юге государства остается сложной, но контролируемой.

"Силы обороны продолжают ведение оборонительных операций в восточных и южных зонах. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в направлении Донецка и Покровска, нанесение ему максимальных потерь и благоприятных условий для дальнейших действий", - заявил он.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина держала в тайне от Запада планы по своему вторжению в Россию, пока её войска не нанесли удар.

Ранее, президент Владимир Зеленский говорил, что ВСУ достигают стратегической цели в Курской оборонительной операции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глобальный смысл операции ВСУ - показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством.

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