УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Военная комендатура в Курской области: Сырский сказал, кто её возглавит

Мария Николишин
15 августа 2024, 15:35
98
15 августа президент Украины Владимир Зеленский провел ставку, где доложил Александр Сырский.
Военная комендатура в Курской области: Сырский сказал, кто её возглавит
Военная комендатура в Курской области / коллаж: Главед, фото: Офис президента, t.me/osirskiy

Сегодня, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел ставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел Ставку. Фронт. Оружие. Обмен пленными. Законодательные инициативы. Детали - позже", - написал президент.

На ней Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на территории Курской области Российской Федерации, которую контролируют Силы обороны Украины, создана военная комендатура во главе с генерал-майором Москалевым.

видео дня

"Для поддержания правопорядка, обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура, назначен её руководитель - генерал-майор Москалев", - сказал он.

Также Главком заявил, что по состоянию на 15 августа обстановка на востоке и юге государства остается сложной, но контролируемой.

"Силы обороны продолжают ведение оборонительных операций в восточных и южных зонах. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в направлении Донецка и Покровска, нанесение ему максимальных потерь и благоприятных условий для дальнейших действий", - заявил он.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина держала в тайне от Запада планы по своему вторжению в Россию, пока её войска не нанесли удар.

Ранее, президент Владимир Зеленский говорил, что ВСУ достигают стратегической цели в Курской оборонительной операции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глобальный смысл операции ВСУ - показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Александр Сырский Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Украина принуждает Путина к миру: у Зеленского назвали цель операции на Курщине

Украина принуждает Путина к миру: у Зеленского назвали цель операции на Курщине

16:56 Политика
Зеленский призвал Раду принять важный пакет законов: что он предусматривает

Зеленский призвал Раду принять важный пакет законов: что он предусматривает

16:36 Украина
Украина проведет эвакуацию жителей Курской области: в Кабмине раскрыли детали

Украина проведет эвакуацию жителей Курской области: в Кабмине раскрыли детали

16:08 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе 13718

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска 5337

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела 3356

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы 2484

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы

Последние новости

16:56

Украина принуждает Путина к миру: у Зеленского назвали цель операции на Курщине

16:55

Наступление РФ "выдыхается": названа главная цель россиян на востоке

16:45

С такой скоростью, как это сделала СБУ, Украина в этой войне обменный фонд еще не пополняла - эксперт

16:41

Турецкий мачо Озчивит снимется в российском фильме

16:36

Зеленский призвал Раду принять важный пакет законов: что он предусматривает

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
16:32

ВСУ окружают райцентр в Курской области: в Bild назвали села, которые потеряла РФ

16:15

Дали фальшивые деньги: alyona alyona рассказала, как ее обманули волонтеры

16:11

"Любит Филлиппок таких голубчиков": Киркоров засветился в объятиях мужчины

16:08

Украина проведет эвакуацию жителей Курской области: в Кабмине раскрыли детали

Реклама
15:59

"Это безумие - они сбивают своих же": раскрыт существенный недостаток самолетов РФ

15:39

ВСУ зачистили Суджу: в Курской области украинская армия продвинулась вперед

15:36

Церковный праздник 15 августа: что запрещено делать на Успение Пресвятой Богородицы

15:35

Военная комендатура в Курской области: Сырский сказал, кто её возглавит

15:21

Отчаяние: жена Виктора Павлика рассказала, что чувствовала из-за диагноза сына

15:17

"Украинцы говорить с ним не будут": в США заявили о бессилии Путина на Курщине

15:11

Войска НАТО в Украине: об отправке своих солдат заговорили в Германии

14:48

Очень сложно удержать позиции: ВСУ перемещаются из-за пожаров на фронте

14:38

Лолита Милявская вышла на сцену без штанов

14:23

ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2 – Sky News

14:08

Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

Реклама
14:05

"У меня нет мамы": дочь Киркорова совершила каминг аут

14:01

Старт переговоров Украины и РФ: новый обмен пленными уже скоро - FT

13:29

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:27

Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращении - что с нимВидео

13:26

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:22

Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта

13:02

"Переобулась": Ани Лорак показалась в желто-голубом наряде и засветила обручальное кольцо

12:39

После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

12:39

Чтобы не "угробить" стиралку: можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автоматВидео

12:27

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

12:26

Ефросинина vs Остапчук: селебрити надели одинаковые кофточки

12:25

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа и оставила послание

12:07

"Сори, Джо": слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину

11:55

Почему неправильно говорить "банківська карта": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

11:35

Оккупанты готовятся к штурмам на одном из направлений фронта: где ждать удара

11:32

У РФ большие проблемы: чем может закончиться наступление ВСУ на Курщине – Bild

11:05

4 причины, почему плохой запах из стиральной машины: несколько правил устранят проблемуВидео

11:03

Самое массовое взятие оккупантов в плен: в руки СБУ сдаются целыми ротами

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Змеям - оскорбления, Собакам - гнев

10:45

Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске

Реклама
10:15

ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине: в NYT назвали главную опасность

09:57

"Находилась в полном слабоумии": умерла звезда фильма "Дневник памяти" - первые детали

09:50

Компания "БаДМ" объединяет фармацевтов Украины в благотворительном проекте "Фармсила" новости компании

09:47

Скрывали до последнего: как Запад узнал о планах Украины относительно Курска

09:17

Гороскоп на завтра 16 августа: Весам - истощение, Скорпионам - неудачи

09:13

Ночной прорыв на Суджу: в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области

09:10

РФ ночью массированно ударила по Украине дронами и ракетами: подробности

09:00

По запрету РПЦ в Украине есть консенсус в обществе, у закона большие шансы на принятие - Вятрович

08:30

"Железа в голове стало больше": Виктор Розовый вышел на связь с поклонниками

08:10

Мир в обмен на территории: два сценария для Украинымнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять