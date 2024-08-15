УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

Алексей Тесля
15 августа 2024, 12:27
207
Несмотря на ситуацию в Курской области, интенсивность боевых действий в Украине не уменьшается.
Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление
ВСУ отражают удары РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 4 окрема танкова бригада

Враг перебрасывает в Курскую область свои тыловые подразделения и резервы, рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

"За эти сутки в районе выполнения задач нашими подразделениями на Покровском направлении произошло 9 боестолкновений. Речь идет прежде всего о пехоте противника, которой он пытался штурмовать позиции. Вообще по восточным направлениям, по ОСГВ "Хортица", военнослужащие Нацгвардии отбили 19 боестолкновений, в том числе и на севере Харьковщины", - отметил он в эфире информационного марафона.

По словам представителя Нацгвардии, несмотря на ситуацию в Курской области в РФ, интенсивность боевых действий в Украине не уменьшается.

видео дня

По его словам, "перебрасывая подразделения на Курщину, противник прежде всего использует тыловые подразделения и резервы".

При этом он также отметил, что активность вражеской бронетехники остается высокой.

Так, за эти сутки подразделения Национальной гвардии отбили 19 российских атак. Активно оккупанты штурмуют Желанное, Гродовку и Воздвиженку на Покровском направлении.

Что следует знать о Нацгвардии?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

Как сообщалось ранее, россияне строят укрепления гораздо дальше от границы продвижения ВСУ. Они обеспокоены быстрым механизированным продвижением украинцев на север Курщины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Нацгвардия война России и Украины Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:29 Украина
Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:26 Мир
Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

12:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе 11601

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска 4900

У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела 2866

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

Самая масштабная атака за время войны: Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ - СМИ 2691

Самая масштабная атака за время войны: Украина ночью ударила сразу по 4 аэродромам РФ - СМИ

Последние новости

13:29

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:27

Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращение - что с нимВидео

13:26

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:22

Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта

13:02

"Переобулась": Ани Лорак показалась в желто-голубом наряде и засветила обручальное кольцо

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
12:39

После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

12:39

Чтобы не "угробить" стиралку: можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автоматВидео

12:27

Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

12:26

Ефросинина vs Остапчук: селебрити надели одинаковые кофточки

Реклама
12:25

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа и оставила послание

12:07

"Сори, Джо": слабость Байдена вдохновила Зеленского наступать на Курщину

11:55

Почему неправильно говорить "банківська карта": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

11:35

Оккупанты готовятся к штурмам на одном из направлений фронта: где ждать удара

11:32

У РФ большие проблемы: чем может закончиться наступление ВСУ на Курщине – Bild

11:05

4 причины, почему плохой запах из стиральной машины: несколько правил устранят проблемуВидео

11:03

Самое массовое взятие оккупантов в плен: в руки СБУ сдаются целыми ротами

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Змеям - оскорбления, Собакам - гнев

10:45

Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске

10:15

ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине: в NYT назвали главную опасность

09:57

"Находилась в полном слабоумии": умерла звезда фильма "Дневник памяти" - первые детали

Реклама
09:50

Компания "БаДМ" объединяет фармацевтов Украины в благотворительном проекте "Фармсила" новости компании

09:47

Скрывали до последнего: как Запад узнал о планах Украины относительно Курска

09:17

Гороскоп на завтра 16 августа: Весам - истощение, Скорпионам - неудачи

09:13

Ночной прорыв на Суджу: в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области

09:10

РФ ночью массированно ударила по Украине дронами и ракетами: подробности

09:00

У запрета РПЦ в Украине есть консенсус в обществе, у закона большие шансы на принятие - Вятрович

08:30

"Железа в голове стало больше": Виктор Розовый вышел на связь с поклонниками

08:10

Мир в обмен на территории: два сценария для Украинымнение

08:08

Российские оккупанты продвинулись на двух направлениях: в ISW раскрыли детали

08:05

"Путин это осознает": операция ВСУ на Курщине может разрушить путинский режим - Чаленко

06:52

РФ боится быстрого продвижения украинцев на Курщине: в ISW описали панические действия россиян

06:10

Россиянам надо бежать или готовиться отбиватьсямнение

05:05

"Все активно сотрудничают с Китаем": Кочетков объяснил, почему члены ОДКБ игнорируют Путина

05:03

Семья нашла клад в забитой досками тайной комнате в доме: что было внутри

04:30

Почему не стоит нажимать кнопку "повтор" на будильнике: эксперт шокировал причиной

04:00

Авангард уходит вперед: ВСУ надолго в Курской области – неожиданный прогноз

03:30

У Николаса Кармы округлились глаза: TAYANNA озвучила стоимость своего лука

03:24

Жесткий шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

03:10

"Шансов удержать не было": РФ оккупировала еще два населенных пункта

03:03

Женщина удивила лайфхаком, как легко очистить краны от налета

Реклама
02:50

Авиакатастрофа истребителей Rafale во Франции: Макрон сообщил детали

02:30

"Предали, бросили": Настя Приходько высказалась про Влада Яму и Потапа

02:20

Экс-охранники Януковича и нацгвардеец: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

02:00

Нет ни болезни, ни помощи ВСУ: бывший продюсер Олега Винника разоблачил беглеца

01:38

Инициатива со стороны РФ: из-за боев на Курщине россияне хотят обмен пленными

01:31

Харрис vs Трамп: Золотарев оценил, у кого больше шансов победить на выборах в СШАВидео

01:05

Мы сдерживались слишком долго: генерал США о боях в Курской области

01:02

Минус 4 аэродрома за ночь: Генштаб опубликовал удивительные подробности ударов по РФ

00:38

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

00:36

Суперкубок УЕФА: Реал победил Аталанту с премьерным голом Мбаппе

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять