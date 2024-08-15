Бои в Курской области: РФ перебрасывает новые резервы, в НГУ назвали направление

Несмотря на ситуацию в Курской области, интенсивность боевых действий в Украине не уменьшается.

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ВСУ отражают удары РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 4 окрема танкова бригада

Враг перебрасывает в Курскую область свои тыловые подразделения и резервы, рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

"За эти сутки в районе выполнения задач нашими подразделениями на Покровском направлении произошло 9 боестолкновений. Речь идет прежде всего о пехоте противника, которой он пытался штурмовать позиции. Вообще по восточным направлениям, по ОСГВ "Хортица", военнослужащие Нацгвардии отбили 19 боестолкновений, в том числе и на севере Харьковщины", - отметил он в эфире информационного марафона.

По словам представителя Нацгвардии, несмотря на ситуацию в Курской области в РФ, интенсивность боевых действий в Украине не уменьшается.

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По его словам, "перебрасывая подразделения на Курщину, противник прежде всего использует тыловые подразделения и резервы".

При этом он также отметил, что активность вражеской бронетехники остается высокой.

Так, за эти сутки подразделения Национальной гвардии отбили 19 российских атак. Активно оккупанты штурмуют Желанное, Гродовку и Воздвиженку на Покровском направлении.

Что следует знать о Нацгвардии? Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

Как сообщалось ранее, россияне строят укрепления гораздо дальше от границы продвижения ВСУ. Они обеспокоены быстрым механизированным продвижением украинцев на север Курщины.

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