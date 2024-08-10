Удар по репутации Путина: чтобы вернуть территории в Курске у РФ уйдет год - WP

Быстрое продвижение в Курской области сильно бьет по репутации российских властей, пишет WP.

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Чтобы вернуть территории в Курске у РФ уйдет год / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

В статье The Washington Post сообщается, что внезапный прорыв в Курской области - самый серьезный вызов для диктатора Путина со времен восстания "вагнеровцев".

Отмечается, что быстрое продвижение военных в этом направлении сильно бьет по репутации российских властей и военных.

Подчеркивается, что если российские войска будут наступать с той же скоростью, что и на других направлениях, им понадобится год, чтобы отбить утраченные территории в Курской области.

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По словам издания, в Курской области уже занято более 20 приграничных российских сел и частично по меньшей мере один город, а теперь продвижение происходит к Курской АЭС.

"Военные явно продвинулись достаточно далеко в Курской области, но сколько территории они контролируют или на самом деле намерены контролировать, остается неизвестным", - сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация в Курской области - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что российские аналитики утверждают, что наступательная группировка применила в Курской области "скифскую тактику". Эта модель войны ждет всю Россию, считает политолог РФ Аббас Галлямов.

Аналитики издания Bloomberg сообщали, что военное командование России знало о том, что готовится спецоперация по наступлению на Курск, но никто не захотел информировать об этом российского диктатора Владимира Путина.

Заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии Янек Кессельманн заявил, что Россия оказалась не готова к боям в Курской области. Кризис в Курской области, вероятно, заставит Россию передислоцировать часть своих войск.

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