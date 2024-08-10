'Продвигаются профессионально': в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

ВСУ "развивают успех" в Курской области России и наносят удар всеми средствами, заявил нардеп Роман Костенко.

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ВСУ "развивают успех" и наносят удар всеми средствами / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, ISW, facebook.com/Роман Костенко

Украинские военные "профессионально продвигаются" в Курской области России и наносят серьезные потери врагу. ВСУ достигли эффекта внезапности. Об этом заявил народеп и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко в интервью "Радио Свобода".

"Наши войска продвигаются и наносят поражение противнику и самое главное, что продвигаются достаточно профессионально. И я уже говорил об этом, еще раз повторяю, что, возможно, это одна из немногих операций, возможно единственная, когда несмотря на современную оптическую разведку, агентурную разведку, несмотря на современные средства передачи информации, был именно достигнут эффект внезапности, которого достаточно сложно в современной войне достичь", - сказал он.

Костенко утверждает, что украинские защитники нашли наиболее уязвимые места в российских позициях. По его словам, ВСУ "развивают успех" и наносят удар оккупантам всеми имеющимся ресурсами.

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Позиция украинской власти

До сих пор представители власти и военные открыто не подтверждали причастность Украины к операции в Курской области. Однако 9 августа президент Зеленский намекнул на ситуацию в Курской области, отметив, что украинские военные активно выполняют свои задачи и пополняют обменный фонд. Последние три дня эти действия стали особенно результативными.

Накануне президент Украины заслушал три доклада от главкома ВСУ. Зеленский заявил, что "украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано".

Впоследствии главком ВСУ Александр Сырский поделился фотографией с подписью "Работаю в выходном районе", что вероятно, касается ситуации на Сумщине.

Президент Зеленский провел 9 августа заседание Ставки, где заслушал доклады от военного руководства. Главком ВСУ Александр Сырский доложил об оборонительных действиях ВСУ на участках, откуда Россия наносила удары по Украине.

Международные партнеры сдержанно комментируют события на Курщине, отмечая, что Украина имеет право защищать свой суверенитет способом, который считает необходимым.

Бои в Курской области РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в приграничных районах Курской области четвертый день продолжаются бои. За эти дни якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ за все контрнаступление 2023 года. По данным The Telegraph, это наступление имеет три цели:

отвлечь ресурсы россиян от наступления в Донецкой области;

посеять раздор внутри РФ и показать россиянам, что война может прийти к ним;

возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Также аналитики ISW утверждают, что "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь в Курской области. Проникновение на территорию Курской области произошло через две российские оборонительные линии и опорный пункт.

Кроме этого, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что недалеко от города Суджи в Курской области РФ украинские силы захватили склады боеприпасов, которые должны были использовать для наступления на Сумскую область. По его словам, украинские военные планируют не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.

В то же время в Курской области перекрыли все подъезды к АЭС и вероятно готовят ее оборону.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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