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Результативные три дня: Зеленский заявил о мощном пополнении обменного фонда

Руслана Заклинская
9 августа 2024, 20:45
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Прошедшие трое суток действия украинских защитников были особенно результативными по пополнению обменного фонда Украины, отметил президент.
Результативные три дня: Зеленский заявил о мощном пополнении обменного фонда
Прошедшие трое суток действия украинских защитников были особенно результативными / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельный батальон морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за эффективную работу и значительное пополнение обменного фонда. ВСУ результативно действовали последние трое суток. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении в пятницу, 9 августа.

"Я хочу поблагодарить тех наших воинов и наши подразделения, которые обеспечивают пополнение обменного фонда - берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти усилия являются чрезвычайно важными. По его словам, за прошедшие трое суток украинские защитники поработали "особенно результативно".

видео дня

"Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас в российской неволе", - подчеркнул Зеленский.

Бои в Курской области РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в приграничных районах Курской области четвертый день продолжаются бои. За эти дни якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ в течение всего контрнаступления 2023 года. По данным The Telegraph, это наступление имеет три цели:

  • отвлечь ресурсы россиян от наступления в Донецкой области;
  • посеять раздор внутри РФ и показать россиянам, что война может прийти к ним;
  • возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Также аналитики ISW утверждают, что "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь в Курской области. Проникновение на территорию Курской области произошло через две российские оборонительные линии и опорный пункт.

Президент Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклады от военного руководства. Главком ВСУ Александр Сырский доложил об оборонительных действиях ВСУ на участках, откуда Россия наносила удары по Украине.

Кроме этого, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что недалеко от города Суджи в Курской области РФ украинские силы захватили склады боеприпасов, которые должны были использовать для наступления на Сумскую область. По его словам, украинские военные планируют не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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