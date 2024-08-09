'Россияне шокированы': Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

Представитель УДА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции.

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В Курской области ВСУ захватили склады с боеприпасами / коллаж: Главред, скриншот: видео, deepstatemap

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что недалеко от города Суджи Курской области РФ захвачены склады боеприпасов, которые предназначались для наступления российских террористов на Сумскую область.

По словам Братчука для Nexta, украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.

"В Суджанском районе захвачены склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами, которые предназначались для группы войск "Север", которая должна была наступать на Сумщине", - говорится в заявлении Братчука. видео дня

Представитель УДА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции: "россияне были шокированы, их застигли врасплох".

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Ситуация в Курской области - что происходит

Напомним, что аналитики ISW сообщили, что "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь в Курской области. Проникновение на территорию Курской области произошло через две российские оборонительные линии и опорный пункт. Геолокационные кадры свидетельствуют, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030.

В Сети появились удивительные подробности о боях под Курском. Российский город Суджа в Курской области, где начались жесткие бои, оказался на грани выживания. Местные жители жалуются на отсутствие воды, электричества, также пропала и связь. Российские власти на самом деле не занимались эвакуацией людей.

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и вспомнили о переговорах. Михаил Подоляк заявил, что, то, что происходит сейчас на Курщине, "будет влиять на то, как россияне осознают эту войну". В частности, это будет влиять на дополнительные потери государства-агрессора.

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