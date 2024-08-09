УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

Юлия Закрепа
9 августа 2024, 19:49
449
Представитель УДА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции.
'Россияне шокированы': Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине
В Курской области ВСУ захватили склады с боеприпасами / коллаж: Главред, скриншот: видео, deepstatemap

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что недалеко от города Суджи Курской области РФ захвачены склады боеприпасов, которые предназначались для наступления российских террористов на Сумскую область.

По словам Братчука для Nexta, украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.

"В Суджанском районе захвачены склады с материально-техническим обеспечением и боеприпасами, которые предназначались для группы войск "Север", которая должна была наступать на Сумщине", - говорится в заявлении Братчука.

видео дня

Представитель УДА "Юг" отметил, что информационная тишина серьезно повлияла на успех операции: "россияне были шокированы, их застигли врасплох".

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Ситуация в Курской области - что происходит

Напомним, что аналитики ISW сообщили, что "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь в Курской области. Проникновение на территорию Курской области произошло через две российские оборонительные линии и опорный пункт. Геолокационные кадры свидетельствуют, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030.

В Сети появились удивительные подробности о боях под Курском. Российский город Суджа в Курской области, где начались жесткие бои, оказался на грани выживания. Местные жители жалуются на отсутствие воды, электричества, также пропала и связь. Российские власти на самом деле не занимались эвакуацией людей.

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и вспомнили о переговорах. Михаил Подоляк заявил, что, то, что происходит сейчас на Курщине, "будет влиять на то, как россияне осознают эту войну". В частности, это будет влиять на дополнительные потери государства-агрессора.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Курск Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

19:49 Украина
Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:25 Украина
Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

19:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ 6907

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ 4865

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Многих военных это задело : политолог объяснил инфантильность Залужного 3671

"Многих военных это задело": политолог объяснил инфантильность Залужного

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой 3188

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой

Последние новости

20:22

Как за секунды проверить качество серебра дома: биохимик назвал лучший способ

20:22

Хамство и страх: героиня Супермамы рассказала, как позвала на гендер-пати СердючкуВидео

19:49

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

19:25

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:23

Повестку получил, но в ВСУ не пошел: звезда популярного сериала сделал заявление

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
19:10

"Шок и паника": как Путин перепугался за Курскую областьмнение

19:04

Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

18:51

В Германии раскритиковали премьера, который хочет сократить военную помощь Украине

18:41

Популярный певец уволился из ВСУ и объяснил, почему так решил

Реклама
18:33

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

18:24

Россиян "покрошили" на левобережье Днепра: в ОСГВ "Таврия" порадовали потерями врага

18:07

Следующий после Фарион: Притула рассказал о покушениях на его жизнь

17:53

Почему на Android постоянно выскакивает реклама: как избавиться от навязчивых объявлений

17:49

"Прорыв" границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском

17:46

Как не угробить автомобиль: основные причины запаха бензина в машине - угроза серьезнаяВидео

17:46

Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкамВидео

17:31

Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

17:30

Удар РФ по Константиновке и бои на Курщине: есть ли связь между этими событиями

17:29

Бои в Курской области ослабили РФ: офицер рассказал, как россиян "отправляют к Кобзону"

17:10

Операция в Курской области может открыть путь к освобождению территорий Украины

Реклама
16:46

Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнатуВидео

16:37

220 тыс. грн в карман воров: Тринчер осталась без драгоценностей - подробности

16:35

Демобилизация 500-700 тысяч человек: для чего Украина хочет создать ЧВКВидео

16:33

Как избавиться от засаленных пятен на куртке: быстрый и рабочий способВидео

16:25

РФ не готова к боям в Курской области: будет перебрасывать войска - разведка Эстонии

16:23

Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

16:08

Не любовь и не богатство: ученые раскрыли настоящий секрет счастья - исследование

16:00

И снова в цель: СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном - СтерненкоВидео

15:40

Рак уже не так страшен: топ-7 полезных свойств матчи от нутрициологов

15:39

"Путин обжегся": оккупанты не могут переломить ситуацию на фронте

15:31

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знакВидео

15:08

50 человек попали под удар: стало известно количество погибших и раненых в КонстантиновкеФотоВидео

14:57

Чем обработать стену, чтоб не было плесени: простое и очень хорошее средствоВидео

14:32

"Колбасить" будет от Одессы до Москвы: сейсмолог спрогнозировал землетрясение

14:23

Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно "серебро" для УкраиныФото

14:07

Большинство совершает роковую ошибку: как правильно заваривать чай в пакетиках

13:40

Россия будет отвечать: Зеленский резко отреагировал на удар по КонстантиновкеФото

13:37

Старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма не перевели в среднюю школу: что случилось

13:14

Прокляли до седьмого колена: молодуха путиниста Петросяна серъезно попала

13:10

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способВидео

Реклама
13:05

Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненыхФото

12:59

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

12:56

Потери армии РФ поражают количеством: военный о ситуации в Часовом Яру

12:51

Начинать стоит уже с августа: как подготовить клубнику к зиме - главные советыВидео

12:29

Дорофеева оказалась на больничной койке

12:27

РФ ударила по супермаркету в Константиновке: первые подробностиФото

12:21

Украина может обменять захваченные районы Курcкой области: в BILD раскрыли детали

12:08

РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами - The Guardian

11:55

Света не будет до 12 часов в сутки: неутешительный прогноз для украинцев

11:49

Еще и соседей будете угощать: как приготовить гору сочнейших котлет из одного куриного филеВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять