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У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

Анна Ярославская
8 августа 2024, 12:07
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События в Курской области "будут влиять на то, как россияне осознают эту войну", считает Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Курской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что события в Курской области потенциально могут повлиять на возможные переговоры между Украиной и РФ.

По его словам, то, что происходит сейчас на Курщине "будет влиять на то, как россияне осознают эту войну". В частности, это дополнительные потери государства-агрессора; повышение цены войны; психологическое влияние на социальные слои в РФ.

Подоляк отметил, что может Кремль понять, что война с Украиной идет не по российскому сценарию.

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"Любой компромисс Российская Федерация воспринимает как твою слабость и готовность стать перед ней на колени. Это очевидно. И когда вы идете на переговоры на условиях РФ (они сначала могут заявить ну очень заоблачные требования, потом немного снизить), все равно они будут считать, что они доминируют в рамках переговорного процесса. Когда они могут сидеть за столом переговоров и можно будет что-то получить, дожать? Только если они понимают, что война идет не по их сценарию", – объяснил советник руководителя ОП в эфире телемарафона вечером 7 августа.

Отметим Подоляк не подтвердил, что боевые действия на территории страны-агрессора РФ ведут Силы обороны. Эти детали может комментировать только украинское военное руководство.

Смотрите видео - Подоляк прокомментировал события в Курской области:

Скриншот

Что происходит в Курской области

Как говорится в отчете Института изучения войны, с 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области. Проникновение территорию РФ на глубину в 10 километров произошло через две оборонительные линии и опорный пункт.

По данным российских военных Telegram-каналов, неизвестные вооруженные силы контролируют часть города Суджи. В городе идут бои, в том числе с привлечением бронетехники.

Россияне якобы не контролируют западную половину Суджи и дороги вокруг города. Линия боевого соприкосновения проходит через реку Суджа, а в самом городе идут стрелковые бои.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки не знали об операции в Курской области заранее. Вашингтон обратится в Киев с целью узнать ее детали и цели. Представитель американского президента подчеркнула, что политика Вашингтона по поводу запрета ударов по РФ при помощи американского оружия остается неизменной.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в среду вечером, 7 августа, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением, что происходит в Курской области.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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