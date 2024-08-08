США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

Карин Жан Пьер подчеркнула, что политика Вашингтона по поводу запрета ударов по РФ при помощи американского оружия остается неизменной.

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В Белом доме отреагировали на "прорыв" границы РФ в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки не знали об операции в Курской области заранее. Вашингтон обратится в Киев с целью узнать ее детали и цели.

Представитель американского президента подчеркнула, что политика Вашингтона по поводу запрета ударов по РФ при помощи американского оружия остается неизменной.

По словам Пьер, Украина имеет право защищаться от российской агрессии. В свою очередь, Штаты будут продолжать поддерживать эти усилия Киева.

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"Надо помнить, что в этом регионе (Курской области — Ред.) есть российские войска. Они там расположены, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать... Мы будем продолжать это делать (поддерживать Украину, — ред.). А они будут предпринимать действия в пределах здравого смысла, чтобы защитить себя от этих атак", — подчеркнула во время брифинга пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщал Главред, представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в среду вечером, 7 августа, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением, что происходит в Курской области.

Что происходит в Курской области утром 8 августа

По данным российских военных Telegram-каналов, неизвестные вооруженные силы контролируют часть города Суджи. В городе идут бои, в том числе с привлечением бронетехники.

Россияне якобы не контролируют западную половину Суджи и дороги вокруг города. Линия боевого соприкосновения проходит через реку Суджа, а в самом городе идут стрелковые бои.

Как говорится в отчете Института изучения войны, с 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области. Проникновение территорию РФ на глубину в 10 километров произошло через две оборонительные линии и опорный пункт.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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