США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ возле Харькова

Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет.

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Карин Жан-Пьер рассказала о новом пакете военной помощи от США / Коллаж: Главред, фото: скриншот, defense.gov

Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы также работаем над очередным пакетом безотлагательно необходимой помощи Украине", - заявила она на брифинге.

Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

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Спикер Белого дома добавила, что российская оккупационная армия предприняла попытку наступления в Харьковской области и может вскоре активизировать темпы наступательных операций в этом районе.

По словам Жан-Пьер, страна-агрессор Россия делает это для того, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

"И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", – добавила она.

Военная помощь от США Украине - последние новости

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

В ходе визита в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму в два млрд долларов. Этот пакет призван незамедлительно обеспечить Украину вооружениями, помочь Киеву в закупке оружия в других странах и инвестировать средства в украинскую инфраструктуру.

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