США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ возле Харькова

Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы также работаем над очередным пакетом безотлагательно необходимой помощи Украине", - заявила она на брифинге.
Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".
Спикер Белого дома добавила, что российская оккупационная армия предприняла попытку наступления в Харьковской области и может вскоре активизировать темпы наступательных операций в этом районе.
По словам Жан-Пьер, страна-агрессор Россия делает это для того, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".
"И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", – добавила она.
Военная помощь от США Украине - последние новости
10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.
В ходе визита в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму в два млрд долларов. Этот пакет призван незамедлительно обеспечить Украину вооружениями, помочь Киеву в закупке оружия в других странах и инвестировать средства в украинскую инфраструктуру.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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